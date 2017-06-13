ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Время работы минского метро сокращают на лето

14.06.2017 15:34 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Режим работы минского метрополитена на летнее время сократят. С 26 июня в подземку нельзя будет зайти после 0.40, раньше двери на вход закрывались в час ночи. Об изменениях сообщает ГУ «Столичный транспорт и связь».


Фото: Евгений Ерчак, TUT.BY

С 26 июня во все дни недели Минский метрополитен будет принимать пассажиров с 05.30 до 00.40. Закрывать станции для входа будут в 00.40, последние отправления составов с конечных станций «Малиновка», «Уручье», «Могилевская», «Каменная Горка» предусмотрены в 00.42.

Последние поезда будут прибывать на конечные станции в 01.10.

Транспортники объясняют изменения снижением пассажиропотока и переходом метро на летний режим работы.

На сайте Минского метрополитена новый график работы пока не указан. Сейчас пассажиров пускают в метро с 5.30 утра до 1.00 ночи. Поезда едут до конечных станций до 1.30.

Новое расписание движения поездов обеих линий минского метро с интервалами указано на сайте ГУ «Столичный транспорт и связь».

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Режим работы Минского метрополитена сократят. С 26 июня двери подземки станут закрываться на 20 минут раньше прежнего. Об этом сообщает ГУ "Столичный транспорт и...

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
Дети миллениума: кто они, какой видят Беларусь через 15 лет и кем мечтают быть
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

13.06.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика