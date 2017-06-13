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Время работы минского метро сокращают на лето
14.06.2017 15:34 — Новости Общества | Tut.by
Режим работы минского метрополитена на летнее время сократят. С 26 июня в подземку нельзя будет зайти после 0.40, раньше двери на вход закрывались в час ночи. Об изменениях
С 26 июня во все дни недели Минский метрополитен будет принимать пассажиров с 05.30 до 00.40. Закрывать станции для входа будут в 00.40, последние отправления составов с конечных станций «Малиновка», «Уручье», «Могилевская», «Каменная Горка» предусмотрены в 00.42.
Последние поезда будут прибывать на конечные станции в 01.10.
Транспортники объясняют изменения снижением пассажиропотока и переходом метро на летний режим работы.
На сайте Минского метрополитена новый график работы
Новое расписание движения поездов обеих линий минского метро с интервалами указано
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Режим работы Минского метрополитена сократят. С 26 июня двери подземки станут закрываться на 20 минут раньше прежнего. Об этом сообщает ГУ "Столичный транспорт и...
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