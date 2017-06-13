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Как хранят кровь для первых лиц и простых белорусов

14.06.2017 15:42 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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Для всех белорусов, независимо от группы крови, поддерживается четырех-пятидневный запас гемопродуктов, рассказали Sputnik в РНПЦ трансфузиологии и медицинских биотехнологий.

"Во всех государствах есть банки крови для первых лиц, мы усиливаем запасы перед приездом иностранных делегаций. В любом случае, в стране гемопродукты одинаково доступны всем белорусам. Один из принципов – гемопродукты не могут вывозиться за пределы Беларуси и должны быть использованы для белорусских граждан", – пояснил директор РНПЦ трансфузиологии и медицинских биотехнологий Федор Карпенко.

Как хранят кровь для первых лиц и простых белорусов
© Sputnik / Александр Шурмелев
Директор РНПЦ трансфузиологии и медицинских биотехнологий Федор Карпенко

Кровь в достатке

В холодильных витринах хранятся эритроцитосодержащие среды, все они маркированы и дифференцированы по группам и резусам.

Как хранят кровь для первых лиц и простых белорусов
© Фото: из личного архива А.Брошевицкой
Трансфузиолог: в экстренных случаях рассчитывали и на собственную кровь

"Ежедневно предоставляется информация о том, доноры каких групп необходимы в первую очередь. Мы никогда не работаем на склад, потому и нужны кадровые доноры – чтобы была возможность регулярно пополнять запасы необходимых групп. Это делается, чтобы не заготавливать в избытке и не списывать дорогую продукцию", – пояснила заместитель директора РНПЦ трансфузиологии и медицинских биотехнологий Татьяна Клестова.

В хранилище при температуре +4 – +8 градусов хранится не кровь, а произведенные из нее лекарственные средства. "Мы производим лекарственные средства из плазмы крови человека, подвергая ее фракционированию", – рассказали в РНПЦ.

Как хранят кровь для первых лиц и простых белорусов
© Sputnik/
Белорусское донорство крови в цифрах

Семьи доноров

Сотрудники РНПЦ трансфузиологии и медицинских биотехнологий признались, что многих доноров узнают в лицо на улице. Ставку сейчас делают не на тех, кто приходит сдавать кровь раз в год, а на постоянных безвозмездных доноров. Некоторые объединяются в группы по интересам, другие – даже в семьи.

"Здесь складываются дружеские компании. Я донор уже почти шесть лет. Впервые сдал кровь во время благотворительной акции, побеседовал с медработниками, там предложили стать постоянным донором. Вначале сдавал кровь, а потом начал сдавать плазму – побеседовал с другими донорами, они рассказали, что это не страшно и не вредно, вот и я решился", – рассказал донор Даниил, который сдал кровь уже сто девятнадцать раз.

Как хранят кровь для первых лиц и простых белорусов
© Sputnik / Александр Шурмелев
Донор крови

Сдав кровь, донор старается отдохнуть, поддерживает рацион питания и режим дня. Постоянные доноры следят за своим здоровьем. Оттого и считаются самыми надежными и безопасными донорами.

"Количество доноров за последний год выросло. В прошлом году было около 21% первичных доноров – тех, кто сдает кровь впервые. Сейчас ориентируемся на молодых доноров с перспективой перевода на регулярное донорство. Среди молодых доноров уровень отводов меньше, а для самих доноров это стимул к ведению здорового образа жизни", – рассказал Карпенко.

Как хранят кровь для первых лиц и простых белорусов
© Sputnik / Виктор Толочко
Донорство крови в Беларуси: мифы и реальность

Донорство в Беларуси регулируется законом, в котором прописаны гарантии и компенсации и безвозмездным, и платным донорам.

Уровень отводов от донаций колеблется от пяти до десяти процентов. Врачебный принцип подразумевает, что донор – здоровый человек, который и после донации должен остаться таковым. Проведя осмотр потенциального донора, врач-трансфузиолог принимает решение о возможности донорства.

"Существует ряд противопоказаний для донорства: язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки, ишемическая болезнь сердца, сахарный диабет, ВИЧ, гепатит – эти противопоказания гармонизированы с европейскими требованиями. Противопоказания есть временные, а есть постоянные, и они стимулируют доноров к здоровому образу жизни, правильному питанию", – пояснил Карпенко.

Международный день донора крови празднуют 14 июня.

 
 
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В банках крови для первых лиц усиливают запасы перед приездом иностранных делегаций, однако они доступны всем белорусам.

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