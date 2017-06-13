Суд направил на доработку материалы дела в отношении гомельского видеоблогера Максима Филиповича

Суд Советского района областного центра пока не стал рассматривать и отправил на доработку поступившее из РОВД административное дело в отношении видеоблогера Максима Филиповича, сообщает gomelspring.org .



Максим Филипович на «Марше нетунеядцев» в Гомеле 19 февраля 2017 года. Фото: Иван Яриванович, TUT.BY

Об этом гомельчанин узнал, посетив канцелярию суда. Выражая осторожный оптимизм, Филипович надеется, что власть не начнет преследовать граждан за видеотрансляции в социальных сетях.

Напомним, 2 июня видеоблогера вызвали во второе отделении милиции Советского РОВД Гомеля. В вину Филиповичу вменили 17 роликов, в том числе стримов, которые он разместил на своем канале «Гарантий Нет» на YouTube.

Суд, по всей вероятности, усомнился в выводах участкового милиционера и вернул дело на доработку для устранения недостатков.

— В милиции взяли мои ролики с YouTube и составили протокол за изготовление и распространение средств массовой информации. Они написали что, «с учетом роста популярности своего телеканала Филиппович Максим Геннадьевич фактически подменяет собой государственное СМИ. В том числе, по формированию общественного мнения среди граждан Республики Беларусь, — цитирует милиционеров Максим Филипович.

Максим уверен, что в его действиях отсутствует состав правонарушения, так как право снимать на видео и транслировать это видео в YouТube каждому гарантирует Конституция. По этой причине он попросил Следственный комитет проверить участкового милиционера на предмет превышения власти либо служебного положения.

Юрист Белорусской ассоциации журналистов Леонид Судаленко, дающий консультации блогеру по правовым вопросам отмечает, согласно закону о СМИ интернет-средства массовой информации не подлежат государственной регистрации.

— Если нет претензий к содержанию видеотрансляций, то сам факт их распространения вне зависимости от количества подписчиков у блогера, не является нарушением законодательства о СМИ. И вообще, в этой ситуации меня удивляет тот факт, что главным экспертом по такой важной для общества теме как оценка продукции СМИ назначили участкового милиционера, — подчеркнул правозащитник.

Санкция за незаконное изготовление и распространение продукции СМИ предусматривает штраф в размере от 30 до 50 базовых величин.