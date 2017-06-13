В Бресте год исправительных работ получил 47-летний резервист, который не явился на сборы

14 июня суд Ленинского района Бреста огласил приговор по обвинению 47-летнего жителя города в уклонении от явки на сборы.

8−9 февраля проводились внеплановые проверочные сборы от Минобороны. 8 февраля сотрудникам брестского военкомата раздали повести. Одна из них ушла на 47-летнего работника одного из крупных предприятий города. Мужчину вызвали в отдел кадров и сообщили о пришедшей на его имя повестке, однако он ее получать отказался. Сотрудник военкомата предупредил его об ответственности, но и это на него не подействовало.

В тот же день после работы житель Бреста приехал в военкомат и пояснил, что по семейным обстоятельствам вынужден отсутствовать на сборах. Его вновь предупредили об ответственности за уклонение и посоветовали прийти 9 февраля в сборный пункт и подать заявление о невозможности участвовать в сборах по личным причинам. Однако мужчина отказался брать повестку и на следующий день не явился в сборный пункт.

По факту уклонения провели проверку, которая закончилась возбуждением в отношении жителя Бреста уголовного дела.

«14 июня суд Ленинского района признал мужчину виновным в уклонении резервиста от явки на сборы (ч.1 ст. 436 УК) и назначил наказание в виде 1 года исправительных работ с удержанием 15% заработка. При этом если бы обвиняемый пришел в тот день в сборный пункт, его заявление было бы принято и, скорее всего, рассмотрено положительно, так как резервистов обычно набирают с запасом», — отметил помощник прокурора города Бреста Егор Кронда.

Учитывая положительные характеристики обвиняемого, суд пошел ему навстречу. Максимальное наказание, предусмотренное санкцией статьи, — арест.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.