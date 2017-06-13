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Администрация Комаровки разрешила фотографировать на рынке
14.06.2017 16:06 — Новости Общества | Tut.by
Сегодня, 14 июня, администрация Комаровки официально разрешила фотографировать на рынке. Об этом пишут на его официальной странице в
«В то же время просим быть внимательными при выполнении селфи с капустой, огурцами, прочими товарами на рынке и соблюдать меры безопасности.
Напомним, что по закону фотографировать на рынках, в магазинах и кафе было разрешено и до этого. Это сказано
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Но покупателей просят быть внимательными при выполнении селфи с капустой и огурцами.
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