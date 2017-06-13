﻿ Администрация Комаровки разрешила фотографировать на рынке. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Администрация Комаровки разрешила фотографировать на рынке

14.06.2017 16:06 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Сегодня, 14 июня, администрация Комаровки официально разрешила фотографировать на рынке. Об этом пишут на его официальной странице в фейсбуке.


«В то же время просим быть внимательными при выполнении селфи с капустой, огурцами, прочими товарами на рынке и соблюдать меры безопасности.
В случае необходимости запечатлеть на память любимого продавца (администратора, уборщика, грузчика) просим предварительно получить согласие у объекта внимания, тем самым предоставив ему возможность поправить прическу», — сообщают в соцсети.

Напомним, что по закону фотографировать на рынках, в магазинах и кафе было разрешено и до этого. Это сказано в документе, который подписан зампредом Мингорисполкома Андреем Доморацким.

 
 
Ссылка на источник 36
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Но покупателей просят быть внимательными при выполнении селфи с капустой и огурцами.

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
Дело о незаконной миграции: британец Алан Смит, которого судят в Глубоком, заявил о невиновности
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

13.06.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика