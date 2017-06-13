Администрация Комаровки разрешила фотографировать на рынке

Сегодня, 14 июня, администрация Комаровки официально разрешила фотографировать на рынке. Об этом пишут на его официальной странице в фейсбуке .





«В то же время просим быть внимательными при выполнении селфи с капустой, огурцами, прочими товарами на рынке и соблюдать меры безопасности.

В случае необходимости запечатлеть на память любимого продавца (администратора, уборщика, грузчика) просим предварительно получить согласие у объекта внимания, тем самым предоставив ему возможность поправить прическу», — сообщают в соцсети.

Напомним, что по закону фотографировать на рынках, в магазинах и кафе было разрешено и до этого. Это сказано в документе , который подписан зампредом Мингорисполкома Андреем Доморацким.