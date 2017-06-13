Дело о незаконной миграции: британец Алан Смит, которого судят в Глубоком, заявил о невиновности

Суд Глубокского района продолжает рассматривать дело о незаконной миграции шести граждан Ирака в Евросоюз. Один из обвиняемых — британский подданный Алан Смит. За 8 месяцев заключения он впервые с помощью переводчика сделал заявление. Его выступление длилось почти весь день. Смит отметил, что, с его точки зрения, во время следствия нарушалось право на его юридическую защиту, и заявил о своей невиновности, сообщает сайт «Правозащитного центра «Весна».



Алан Смит со своим адвокатом. Фото: «Витебская весна»

Напомним, вместе со Смитом по этому делу проходят двое белорусов — брат и сестра Арсений Рачковский и Ольга Граховская. Еще один человек — Андрей Граховский — находится в розыске.

По версии следствия, Смит, Рачковский, Граховские и другие неустановленные люди действовали в составе преступной группы, которая занималась организацией незаконной миграции иностранцев. При этом у нее был создатель и руководитель, но его личность не выяснена.

В группе, по словам прокурора, действовала строгая иерархия, ее члены выполняли указания организатора. В свою очередь Алан Смит, по данным следствия, руководил действиями людей, которые приехали из Ирака, помогал им с жильем и переездами. Остальные члены группы помогали найти транспорт для перевозки иракцев к границе и домам для их временного размещения.

Процесс в Глубоком начался 25 мая. 8 июня свою версию событий, происходивших в сентябре 2016 года, изложил гражданин Великобритании Алан Смит.

Иностранец заметил, что возможности высказаться у него не было 253 дня. Заявил, что при задержании ему не предоставили адвоката. По его словам, первоначальный опрос следователь провел без профессионального переводчика и адвоката. Поэтому в протоколе присутствуют утверждения, которых Алан не говорил, а смысл многих его высказываний искажен.

Вначале Алан Смит рассказал о себе и причинах, по которым приехал в Беларусь 1 сентября 2016 года. Родом он из Курдистана (область в Ираке), живет в Лондоне. У него есть компания, которая занимается налаживанием бизнес-связей курдских и европейских бизнесменов, зарегистрированная в Польше. Кроме того, он занимается строительным бизнесом в нефтяной отрасли.

По словам Смита, в Беларуси он оказался впервые. Приехал по просьбе курдских бизнесменов — для организации закупок сельскохозяйственного оборудования. Одновременно, по просьбе друга, помогал гражданке Курдистана с инвалидностью найти больницу и врачей.

Британец не отрицал, что помогал гражданке Курдистана законно оформлять разрешение на пребывание в Беларуси, покупал ей продукты и билеты на поезд. «Но эти действия никак нельзя назвать преступлением. Все граждане Курдистана, с которыми я общался, самостоятельно приехали в Беларусь, без моего участия. Если кто-нибудь из них и собирался незаконно пересечь границу с Евросоюзом, то к ответственности нужно привлекать их, мне же об их намерении ничего не было известно», — сказал Алан Смит.



Конвой ведет Алана Смита (мужчина в костюме и очках, в руках синяя папка) в здание суда Глубокского района

Британец обратил внимание суда на то, что никто из опрошенных свидетелей не назвал его организатором канала незаконной миграции. И добавил: «Если вы докажете, что я отправлял кому-то со своего телефона информацию с указаниями, что делать, как организатор, то я соглашусь, что виновен в том, в чем меня обвиняют. Но я не давал никому никаких указаний, а только оказывал помощь по просьбе людей».

Смит дал разъяснения по каждому пункту обвинения, отметив, что у него не было намерений заниматься организацией незаконной миграции. Да это, по его мнению, и нерационально, так как он имеет хорошую прибыль от строительного бизнеса в нефтяной отрасли. Находясь в Беларуси 10 дней, гость, по его словам, потратил более 6 тысяч долларов, а за пересечение границы мигранты, по их показаниям, платили по 3 тысячи долларов.

Шестеро граждан Ирака, которых в сентябре 2016-го пограничники остановили в километре от границы с Литвой, проходят по делу как свидетели. Ранее на процессе прокурор зачитал их показания.

Нелегалов было шестеро: муж и жена, их дочь и зять, а также инвалид-колясочница с ребенком-подростком. Иракцы пояснили, что на родине их преследовали из-за религиозных убеждений и это угрожало их жизни. Они решили мигрировать в какую-нибудь европейскую страну. Попали в Беларусь, а потом хотели выехать на территорию Евросоюза. В нашей республике находились легально, приобретя визы в аэропорту.



Обвиняемая Ольга Граховская. Фото: «Витебская весна»

Процесс примечателен тем, что трое обвиняемых представляют собой большой контраст. 44-летний европеец — с высшим образованием и двумя компаниями на родине. Он приходит в суд в очках, костюме и рубашке, с папкой в руках. У него два адвоката, один из которых владеет английским, и переводчик. Смит внимательно следит за всем, что говорят в суде, активно задает уточняющие вопросы. Рядом с ним в клетке сидят граждане Беларуси, один из них безработный, который окончил 7 классов и имеет 6 судимостей, а вторая — домохозяйка с 3 классами образования и двумя судимостями.

Британца и двух белорусов обвиняют по ч. 2 ст. 371−1 Уголовного кодекса (Организация незаконной миграции, совершенная группой лиц по предварительному сговору). Санкция статьи — от 3 до 7 лет лишения свободы с конфискацией имущества или без нее.

В декабре прошлого года о задержании Алана Смита по этому уголовному делу TUT.BY рассказала его супруга Магдалена Волиньска. Женщина обратилась к белорусским правозащитникам с жалобой на условия содержания мужа в витебском СИЗО, где он находился с конца сентября. В частности, по ее словам, мужчине не разрешали контакты с семьей, не предоставляли переводчика.

19 июня на процессе пройдут прения участников, сообщили TUT.BY в пресс-службе областного суда.