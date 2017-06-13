Республиканская экспертная комиссия по предотвращению пропаганды порнографии, насилия и жестокости не нашла ничего крамольного в фото из-за которого тираж «БелГазеты» был изъят из киосков. Об этом сообщил журналист издания Дмитрий Растаев.

Как следует из официального ответа, «изучив указанный фотоматериал, комиссия пришла к выводу, что он не содержит элементов эротики, порнографии, зоофилии, насилия и жестокости».





«По жанру это информационный фотоснимок, на котором зафиксирована работа специалиста по ветеринарии и зоотехнике. Полагаем, что он предназначен для распространения в специализированных изданиях по данному профилю», — говорится в официальном письме, подписанном председателем РЭК и его заместителем.

Номер «БелГазеты» был изъят из продажи в столичных киосках 30 мая. Причиной стало «крамольное фото» на первой полосе, которое иллюстрировала статью, посвященную последним заявлениям главы Россельхознадзора Сергея Данкверта, о наличии антибиотиков для лечения венерических заболеваний в белорусском молоке.



Фото: Reuters

Как сообщает Растаев, этот снимок «БелГазета» позаимствовала у агентства Reuters.

«Впрочем, отдадим должное и „Союзпечати“ — сняв номер с продажи в Минске и Минской области, руководство предприятия предложило регионам самим решать, пускать его в киоски или нет. В итоге самыми продвинутыми оказались Гродно, Гомель и Могилев — там „скандальный“ 20-й номер распространялся на прошлой неделе вместе с „рядовым“ 21-м», — сообщает журналист.