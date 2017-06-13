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"Не содержит элементов порнографии". Республиканская комиссия о номере "БелГазеты" с фото быка
14.06.2017 16:26 — Новости Общества | Tut.by
Республиканская экспертная комиссия по предотвращению пропаганды порнографии, насилия и жестокости не нашла ничего крамольного в фото из-за которого тираж «БелГазеты» был изъят из киосков. Об этом сообщил журналист издания Дмитрий Растаев.
Как следует из официального ответа, «изучив указанный фотоматериал, комиссия пришла к выводу, что он не содержит элементов эротики, порнографии, зоофилии, насилия и жестокости».
«По жанру это информационный фотоснимок, на котором зафиксирована работа специалиста по ветеринарии и зоотехнике. Полагаем, что он предназначен для распространения в специализированных изданиях по данному профилю», — говорится в официальном письме, подписанном председателем РЭК и его заместителем.
Номер «БелГазеты» был
Как сообщает Растаев, этот снимок «БелГазета» позаимствовала у агентства Reuters.
«Впрочем, отдадим должное и „Союзпечати“ — сняв номер с продажи в Минске и Минской области, руководство предприятия предложило регионам самим решать, пускать его в киоски или нет. В итоге самыми продвинутыми оказались Гродно, Гомель и Могилев — там „скандальный“ 20-й номер распространялся на прошлой неделе вместе с „рядовым“ 21-м», — сообщает журналист.
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Как следует из официального ответа, "изучив указанный фотоматериал, комиссия пришла к выводу, что он не содержит элементов эротики, порнографии, зоофилии, насилия и...
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