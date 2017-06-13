Водоснабжение в деревне Кричевского района берет под контроль правительство

Правительство возьмет под контроль вопрос обеспечения централизованным водоснабжением деревни Михеевичи в Кричевском районе. В этом заверил сегодня во время личного приема граждан в Кричевском райисполкоме заместитель премьер-министра Беларуси Анатолий Калинин.





С вопросом о решении проблемы водоснабжения населенного пункта к заместителю премьер-министра обратилась местная жительница и староста деревни Михеевичи Ванда Шевцова. По ее словам, при строительстве и запуске нового завода ОАО «Кричевцементношифер» в шахтных колодцах населенного пункта резко упал уровень воды, а двух имеющихся колонок на более чем 110 домов недостаточно, к тому же в воде большое содержание железа и нужно ее очищать.

По мнению Анатолия Калинина, данную проблему нужно решать совместными усилиями, применив смешанную схему финансирования. Поскольку здесь уже начата прокладка центрального водопровода, то ее нужно завершить и обеспечить водоснабжением жилые дома, использовав для этого средства местного бюджета, проживающих в населенном пункте граждан, а также помощь ОАО «Кричевцементношифер».

Что касается вопроса очистки воды и строительства станции обезжелезивания, то Анатолий Калинин поручил детально проработать данный вопрос и найти возможность решить его комплексно.

— Мы должны рассмотреть в том числе возможность использования средств Всемирного банка для строительства в районе не одной, а нескольких станций обезжелезивания, что решило бы проблему с очисткой воды в прилегающих к Кричеву населенных пунктах, — сказал он.





К заместителю премьер-министра за поддержкой в вопросе энергообеспечения частного предприятия также сегодня обратился бизнесмен из Краснополья Сергей Троянов, который занимается углубленной переработкой древесины. Он запланировал с целью обеспечения предприятия собственной электроэнергией и снижения производственных затрат установить ветрогенераторы. Они будут большей мощности, чем на данном этапе необходимо развивающемуся предприятию. Но из-за того, что на данный вид электроэнергии существуют ограничения при реализации ее в энергосистему, вопрос воплощения в жизнь этого проекта пока не решается.

Анатолий Калинин со своей стороны пообещал поддержку бизнесмену в решении данного вопроса только в том случае, если проект не направлен на зарабатывание денег, а служит исключительно для обеспечения электроэнергией собственного производства, удешевления и повышения конкурентоспособности выпускаемой продукции.

— Мы должны поддерживать развитие малого и среднего бизнеса в регионах, тем более экспортно-ориентированных производителей. У этого бизнесмена на предприятии работает 80 человек. Он планирует развиваться дальше и создавать новые рабочие места, что очень важно для территории, пострадавшей от аварии на ЧАЭС, — отметил Анатолий Калинин.

Он поручил председателю Могилевского облисполкома Владимиру Доманевскому взять вопрос на контроль облисполкома и решить его по возможности в самое ближайшее время.

После личного приема граждан Анатолий Калинин в разговоре с журналистами отметил четкую, системную и эффективную работу с обращениями граждан в райисполкоме.

— Об этом само за себя говорит количество записавшихся на прием — всего два человека, причем один из них — из Краснопольского района. И вопросы были затронуты жизненно важные, касающиеся улучшения уровня жизни людей и развития бизнеса, — сказал Анатолий Калинин.