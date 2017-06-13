Минские власти приняли решение снести район Осмоловку и застроить ее заново многоэтажными домами, торговыми центрами и автостоянками.

Такие изменения были инициированы Комитетом архитектуры и градостроительства Мингорисполкома, в планах которого снос старой застройки будет проведен на территории ул. Старовиленская - ул. Киселева - ул. Куйбышева - ул. Коммунистическая.

Общественное обсуждение проекта застройки пройдет с 23 июня по 17 июля в 18:30 в администрации Центрального района, пишет БЕЛТА .

Малоэтажные дома планируется снести и на их месте построить пяти- и шестиэтажные дома, это приведет к увеличению численности населения двух кварталов с 1800 до 3400 человек.

Весь проект будет делиться на два этапа: в планах до 2020 году предполагается постройка одного дома по улице Старовиленской площадью 6 тыс. кв. метров, затем – снос остального старого жилья площадью 19,4 тыс. кв.метров и строительство новых домов, пишет Onliner.by .

Отметим, что местные жители и активисты ранее предлагали сохранить все дома и придать району статус историко-культурной ценности.