Метро Минска меняет график работы на лето

МИНСК, 14 июн — Sputnik. Столичный метрополитен переходит на летний график работы, сообщили в среду в государственном учреждении "Столичный транспорт и связь".



© Фото: Минский метрополитен Строить метро у вокзала обещают закончить к концу года

Минский метрополитен работает с 5:30 до часа ночи — в это время открыты двери в подземку, а поезда до конечных станций обычно ходят вплоть до половины второго ночи.

Уже с 26 июня 2017-го метро Минска переходит на летнее время работы: двери станций станут закрываться уже в 00:40, а последние поезда с конечных станций будут отходить с 00:42.

До конечных станций последние поезда подземки будут ходить до 01:10 ночи.

Как объясняют транспортники, график работы метро Минска изменился из-за снижения пассажиропотока. Вероятнее всего, к привычному времени работы подземка вернется уже осенью.