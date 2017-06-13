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Метро Минска меняет график работы на лето
14.06.2017 16:29 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 14 июн — Sputnik. Столичный метрополитен переходит на летний график работы, сообщили в среду в государственном учреждении "Столичный транспорт и связь".
© Фото: Минский метрополитен
Минский метрополитен работает с 5:30 до часа ночи — в это время открыты двери в подземку, а поезда до конечных станций обычно ходят вплоть до половины второго ночи.
Уже с 26 июня 2017-го метро Минска переходит на летнее время работы: двери станций станут закрываться уже в 00:40, а последние поезда с конечных станций будут отходить с 00:42.
До конечных станций последние поезда подземки будут ходить до 01:10 ночи.
Как объясняют транспортники, график работы метро Минска изменился из-за снижения пассажиропотока. Вероятнее всего, к привычному времени работы подземка вернется уже осенью.
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С 26 июня столичная подземка начнет закрывать свои двери на вход в 00:40, а последние поезда будут отходить с конечных в 00:42.
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