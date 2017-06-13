В Боровлянах прокомментировали фото очередей в поликлинике в онкоцентре

Представители онкологического центра и Минздрава прокомментировали появившуюся недавно в фейсбуке фотографию очередей в поликлинике в Боровлянах, а также рассказали, за какое время там можно пройти обследование. Об этом пишет БЕЛТА .

Заместитель директора по научной работе РНПЦ онкологии и медицинской радиологии имени Александрова Сергей Красный прокомментировал появившееся не так давно в интернете фото , на котором отражены большие очереди в поликлинике при онкоцентре.



Скриншот со страницы Виктора Горбачева в фейсбуке

Он сказал, что эта информация имеет предвзятый характер. На фото изображен коридор на втором этаже, где находятся пациенты, ожидающие приема врача. Здесь более 20 различных кабинетов, около каждого — по два-три человека вместе с родственниками. Приводилась информация, что такое количество больных стоит в одной очереди.

«В день в это поликлиническое отделение приходит около 1 тысячи человек, и мы справляемся. В то же время важно понимать, что пациент онкологического профиля стремится попасть в республиканский центр. И мы всегда идем навстречу, готовы работать круглосуточно», — сказал Сергей Красный.

Начальник главного управления организации медицинской помощи Министерства здравоохранения Елена Богдан говорит, что новый поликлинический корпус открыт в декабре 2016 года. В плане оснащения поликлиника лучшая в стране. Там самые современные отделение УЗИ, эндоскопическое отделение, отделение хирургии одного дня, новые аппараты экспертного класса.

По словам Елены Богдан, при открытии поликлиники ставилась конкретная задача — обратившийся туда пациент за один день должен получить всю необходимую помощь. Особенно важно это для людей из регионов, поскольку им не нужно будет приезжать повторно для амбулаторных исследований, верификации диагноза. В здании расположено отделение амбулаторной хирургии. Это позволяет в день, когда приехал пациент, без госпитализации, не отправляя его домой для подготовки к операции, выполнить биопсию опухоли, какие-то оперативные вмешательства.

Здесь же расположено отделение амбулаторной химиотерапии, которое работает в несколько смен для удобства пациентов. Посетители близлежащих районов не госпитализируются, а, получив необходимую помощь, какое-то время после выполнения химиотерапии проводят здесь. Администрация центра предусмотрела специальное помещение, в котором могут пребывать пациенты, ожидающие своего транспорта. Более того, есть множество ситуаций, когда необходимы консультации узких специалистов.

«Руководство центра в данном случае также пошло навстречу, обеспечив консультации эндокринологов, онкогинекологов, онкоурологов, неврологов, проктологов и других специалистов. Пациент в тот же день, перейдя из кабинета в кабинет к другому специалисту, может получить эту комплексную помощь», — сказала Елена Богдан.