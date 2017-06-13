ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

План сноса Осмоловки, фото с вышиванкой: топ деяний главы района

14.06.2017 17:10 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 14 июн — Sputnik. На посту главы Центрального района бывший глава БРСМ Игорь Бузовский уже успел совершить немало, но план застройки Осмоловки пока что вызывает больше всего комментариев.

Деяния Бузовского противоречивы: он то восстанавливает орнамент слуцких поясов на столбах, то принимает непопулярные решения, но одно неизменно — глава района активен и бодр, как подобает идеологу, а не просто главе района. Что еще совершил Бузовский за три месяца на новой должности, вспоминайте вместе со Sputnik.

Лучший дворник

Конкурс "Лучший дворник Центрального района Минска" стартовал 1 мая, в День труда. Такой конкурс проходит не впервые. Еще в 2002 году лучшего дворника выбирала одна из столичных строительных компаний, победитель отправился в Париж посмотреть, как работают его французские коллеги. В 2014 году в Минске выбирали не только лучшего дворника, но и лучшего уборщика и асфальтобетонщика. Как ожидается, победитель конкурса будет награжден путевкой в Рим.

Флаг и герб

Комментируя статус бело-красно-белого флага, Бузовский положительно отозвался о нем как об историко-культурной ценности, отметив, однако, некоторую двойственность в их восприятии.

"Если это используется для продвижения национальных ценностей — то положительно. Если это политизируется, то отрицательно. Можем постоять здесь, на проспекте, какое-то время, и увидим — дети ходят, на рюкзачках "Погоня". Ну ее же никто не сдирает", — сказал Бузовский.

Дом с вышиванкой

Недавно Бузовский поучаствовал в церемонии вручения ключей от квартир в доме, на одной из стен которого художники изобразили узор-вышиванку. Ключи от новых квартир получили 119 новоселов, из них 60 — нуждающихся в улучшении жилищных условий. Глава района даже сфотографировался на фоне стены дома, на которой изображен национальный орнамент.

Орнамент и пояса

На площади Свободы глава Центрального района презентовал восстановленный на фонарных столбах орнамент на мотив слуцких поясов. В последнее время эти узоры были спрятаны за слоем серой краски, а изначально декор был сделан в 50-е годы по проекту первого директора Национального художественного музея Николая Михолапа. По инициативе главы Центрального района Игоря Бузовского на площади Свободы вдоль дороги изображения восстановили и разрисовали в цвете.

Одним словом, как и положено бывшему идеологу, Бузовский ведет себя крайне активно, вот только решение по Осмоловке нравится общественности куда как меньше, чем орнамент на столбах.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
За три месяца на посту главы Центрального района Бузовский успел провести немало мероприятий - вспоминаем самые громкие.

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
В Боровлянах прокомментировали фото очередей в поликлинике в онкоцентре
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

13.06.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика