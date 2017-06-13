План сноса Осмоловки, фото с вышиванкой: топ деяний главы района

МИНСК, 14 июн — Sputnik. На посту главы Центрального района бывший глава БРСМ Игорь Бузовский уже успел совершить немало, но план застройки Осмоловки пока что вызывает больше всего комментариев.

Деяния Бузовского противоречивы: он то восстанавливает орнамент слуцких поясов на столбах, то принимает непопулярные решения, но одно неизменно — глава района активен и бодр, как подобает идеологу, а не просто главе района. Что еще совершил Бузовский за три месяца на новой должности, вспоминайте вместе со Sputnik.

Лучший дворник

Конкурс "Лучший дворник Центрального района Минска" стартовал 1 мая, в День труда. Такой конкурс проходит не впервые. Еще в 2002 году лучшего дворника выбирала одна из столичных строительных компаний, победитель отправился в Париж посмотреть, как работают его французские коллеги. В 2014 году в Минске выбирали не только лучшего дворника, но и лучшего уборщика и асфальтобетонщика. Как ожидается, победитель конкурса будет награжден путевкой в Рим.

Флаг и герб

Комментируя статус бело-красно-белого флага, Бузовский положительно отозвался о нем как об историко-культурной ценности, отметив, однако, некоторую двойственность в их восприятии.

"Если это используется для продвижения национальных ценностей — то положительно. Если это политизируется, то отрицательно. Можем постоять здесь, на проспекте, какое-то время, и увидим — дети ходят, на рюкзачках "Погоня". Ну ее же никто не сдирает", — сказал Бузовский.

Дом с вышиванкой

Недавно Бузовский поучаствовал в церемонии вручения ключей от квартир в доме, на одной из стен которого художники изобразили узор-вышиванку. Ключи от новых квартир получили 119 новоселов, из них 60 — нуждающихся в улучшении жилищных условий. Глава района даже сфотографировался на фоне стены дома, на которой изображен национальный орнамент.

Орнамент и пояса

На площади Свободы глава Центрального района презентовал восстановленный на фонарных столбах орнамент на мотив слуцких поясов. В последнее время эти узоры были спрятаны за слоем серой краски, а изначально декор был сделан в 50-е годы по проекту первого директора Национального художественного музея Николая Михолапа. По инициативе главы Центрального района Игоря Бузовского на площади Свободы вдоль дороги изображения восстановили и разрисовали в цвете.

Одним словом, как и положено бывшему идеологу, Бузовский ведет себя крайне активно, вот только решение по Осмоловке нравится общественности куда как меньше, чем орнамент на столбах.