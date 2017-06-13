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Сносная ситуация: на что рассчитывать жителям частного сектора в Советском районе
14.06.2017 17:13 — Новости Общества | Tut.by
На минувшей неделе Советский район всколыхнуло известие о сносе под многоэтажную застройку домов между Куйбышевским проездом и улицей Белорусской. Люди получили извещения о планируемой оценке их владений для определения размеров компенсации. С вопросов о предстоящем сносе началась работа прямой линии главы администрации района Дмитрия Алейникова.
— Я один из тех, кто получил уведомление о проведении оценки дома. Это стало большой неожиданностью. Почему наши дома сносят? В Гомеле же хватает других мест под строительство. Валерий Доронько, Песочный проезд, 63.
— Это продолжение проекта по реконструкции улицы Барыкина и застройке многоэтажными домами прилегающих территорий. Общественное обсуждение концепции проводилось еще пять лет назад, в апреле 2012 года она была одобрена.
Оценка частных домовладений производится по заказу управления капитального строительства города Гомеля, соответствующее решение принято горисполкомом. Подчеркну, решение только об оценке недвижимого имущества, а не об его изъятии и сносе. Когда будут получены результаты, будет ставиться вопрос об экономической целесообразности изъятия.
— Кто гарантирует, что оценка будет проведена объективно?
— Чтобы оценка проводилась объективно, нужно работать со специалистом, который посетит домовладение. Рассказать ему, какие материалы и средства применялись для строительства и отделочных работ, подвести к каждой хозяйственной постройке, зеленым насаждениям. Все зарегистрированные постройки учтут, не будет компенсировано только самовольное строительство.
— А когда конкретно на нашей улице появится бульдозер?
— Вам этого никто сегодня не скажет. Реализация градостроительной документации носит длительный характер. Недавно на прием приходила женщина с улицы Быховской, которая родилась и прожила большую часть жизни в доме, подлежащем перспективному сносу. Но и сегодня переселять ее пока не собираются.
— Живу на Песочном проезде, дом попадает под снос. Могу я прописать брата с племянником? Александр.
— Запрета на регистрацию в домах новых жильцов нет, так как решение об изъятии земельных участков горисполком еще не принял.
— Кому и сколько жилья будет предоставляться взамен сносимого? Сергей.
— Круг лиц определен президентским Указом № 58. Это сам собственник и все члены его семьи, зарегистрированные в подлежащем сносу жилье. Что касается площади предоставляемого жилья, то по размеру оно должно быть не менее общей площади дома, подлежащего сносу, при этом на одного зарегистрированного в доме члена семьи положено не менее 15 квадратных метров. Если с учетом состава семьи невозможно предоставить одну квартиру, то их может быть предложено несколько. Вот у вас, например, какая общая площадь?
— Почти 100 «квадратов», и там прописаны двое.
— Вам должны предоставить жилое помещение общей площадью не менее 100 квадратных метров, то есть вы можете рассчитывать на трехкомнатную квартиру. Вместе с тем, если вас не устроит крупнопанельный дом, а именно в нем будут вам предлагать квартиру, можно использовать предоставленную указом возможность взять за сносимый дом денежную компенсацию, а затем вложить ее в строительство квартиры в кирпичном доме либо построить за эти деньги новый дом.
— Правда ли, что в оценку дома войдет стоимость гаража, плодовых деревьев и даже тротуарной плитки? Семья Ш.
— По поводу гаража и плодовых деревьев — правда, при условии, что гараж был зарегистрирован в установленном порядке Гомельским агентством по государственной регистрации и земельному кадастру. Тротуарную плитку можете снять и отвезти на дачу.
— А можно это сделать со стеклопакетами из профиля ПВХ, дом ведь все равно пойдет под ковш…
— Если вы это сделаете, то вас привлекут к уголовной ответственности за хищение государственного имущества. А именно таковыми станут ваши стеклопакеты после изъятия земельного участка. Они, как и входные и межкомнатные двери, являются элементами конструкции дома, поэтому их наличие при оценке дома будет учтено. Все подлежащее сносу «добро» направят на ремонт школ, больниц и так далее.
— В нашем доме несколько собственников. Двое хотят получить денежную компенсацию, а я — новую квартиру, так как мне негде жить. Ольга.
— На отдельную квартиру можно рассчитывать лишь в том случае, если собственность выделена в установленном порядке с оформлением правоустанавливающих документов.
— Я не желаю покидать район, где родился и вырос. Меня не устраивает новая квартира в 104 микрорайоне. По крайней мере, уже ходят слухи, что жилье взамен сносимого будет предоставляться там. Хочу получить жилье в Советском районе, тем более что Указом № 58 это право определено. Сергей Иванович.
— В указе сказано, что предоставляться жилье взамен сносимого должно в данном населенном пункте. Под ним следует понимать не Советский район в частности, а весь Гомель.
Корр.: Кроме частного сектора в границах улицы Белорусской и Куйбышевского проезда, что еще попало под перспективный снос в Советском районе?
— По заказу Гомельского домостроительного комбината сейчас оценивается имущество граждан в районе улиц Кропоткина и Демьяна Бедного. Там могут подготовить площадку для строительства нескольких многоэтажных домов в соответствии с детальным планом застройки улицы Полесской.
— Когда ждать расширения улицы Хмельницкого и строительства вдоль нее многоэтажных домов? Виталий Лозовский.
— Детальный план, согласно которому будет расширена проезжая часть улицы Хмельницкого от Барыкина до Полесской, проходит согласование всех заинтересованных служб и ведомств. Когда он будет реализован, прогнозировать сложно. Реализация градостроительной документации носит долгосрочный характер и требует значительного вложения средств.
— Живу на улице Петровского, 7. Планируется ли его снос? Людмила Васильевна.
— Ваш дом под снос не попадает.
— Когда будут строить многоэтажные дома на нечетной стороне улицы Барыкина?
— В детальном плане застройки это заложено. В настоящее время Гомельский ДСК рассматривает единственный участок на этой стороне улицы между пятиэтажным домом № 113 и третьей школой.
— Два года назад купила квартиру в Шведской Горке. Инфраструктура в микрорайоне развивается медленно. Нет школ и детских садов, ходят единственный автобус и одна маршрутка. Наталья.
— Школы и детские сады предусмотрены проектом микрорайона, однако источники финансирования строительства этих объектов не определены. В настоящее время в ближайших школах Советского района созданы условия для приема детей из Шведской Горки.
В микрорайоне № 19 начали строить многоэтажный жилой дом со встроенным детским садом на первом этаже. Этот опыт планируется распространить и на Шведскую Горку. Предполагается корректировка детального плана застройки микрорайона с включением сразу трех домов со встроенными детсадами.
Могу пообещать, что будет проработан вопрос продления маршрута автобуса № 52, по крайней мере, еще на одну остановку — до конца улицы Пенязькова.
Второй магазин компании «Алеся» вскоре продолжат строить. Задержка вызвана не трудностями у инвестора, а необходимостью упомянутой корректировки детального плана застройки. Когда это выполнят, работы возобновятся. В многофункциональном комплексе планируется размещение отделения банка. Так что постепенно Шведская Горка будет становиться все более обжитой.
— Когда будут сносить дома на улице Крайней? Можно ли заниматься строительством? Любовь Лобанова.
— Нечетная сторона улицы попадает в пятно застройки автомагистрали Север — Юг. Реализация этого проекта приостановлена из-за недостатка средств. Объект финансируется из республиканского бюджета. Новое строительство на улице Крайней запрещено, а вот поддерживающий ремонт возможен.
— Когда будет построена автодорога из Шведской Горки в Любенский микрорайон? Евгений Шевелев.
— Сейчас в бюджете на эти цели не хватает денег.
— Пойдет ли общественный транспорт в Шведскую Горку со стороны разворотного троллейбусного кольца на проспекте Октября? Евгений.
— В зависимости от востребованности автобуса. Дорога готова к вводу в эксплуатацию и приему транспорта. На выезде на проспект Октября расширили перекресток, установили светофорный объект, так что препятствий для движения автобусов или маршруток я не вижу.
— Волнует судьба сквера по улице Островского. Здесь прекратили начатое в прошлом году благоустройство. Означает ли это, что зеленая зона приглянулась кому-то из застройщиков? Ирина.
— Нет, не означает. Эта территория есть и остается в статусе зеленой зоны.
— Когда начнется строительство жилых домов вблизи ДК «Фестивальный»? Кто выступает заказчиком, для кого построят эти дома? Владимир Рыдкин.
— Заказчиком выступает УКС Гомельской области. Сейчас разрабатывается проектно-сметная документация. После прохождения экспертизы проекта дома начнут строить. Это будет жилье для коммерческой продажи.
— Вот уже более года прошу установить несколько скамеек в помещении торгового центра «Мандарин Плаза». Других магазинов в шаговой доступности у нас нет, и пенсионеры просто вынуждены совершать покупки в нем. Раиса Степановна.
— Во время весеннего субботника были установлены скамейки недалеко от магазина. Но внутри это можно сделать только по инициативе застройщика. Он, кстати, и обещал это выполнить. Придется вернуться к обсуждению вопроса, раз сложившаяся ситуация не устраивает ни покупателей, ни нас.
— Планируется ли благоустройство участка речного берега в районе Шведской Горки? Семья Валюкевич.
— Это коммунальная зона, находящаяся в ведении отдела ЖКХ и благоустройства администрации Советского района. Надеемся со временем построить твердый подъездной путь от микрорайона к спасательной станции ОСВОД «Западная». Другие проекты могут оказаться слишком затратными и пока не рассматриваются.
— Состояние строительной площадки у торгового центра «Речицкий» ужасное. Ветер повалил забор, вход на площадку открыт. Куда смотрит администрация? Вячеслав.
— Инвестиционный договор о строительстве многофункционального торгового комплекса с компанией «Альянс Проект» расторгнут. Администрация пытается надавить на несостоявшегося застройщика, чтобы он забрал с территории свое имущество. Компания должна позаботиться еще и том, чтобы привести территорию в ее прежнее благоустроенное состояние. Поваленные щиты ограждения поднимем.
— Какие новые элементы благоустройства появятся в этом году в парке Фестивальном? Анна Атрощенко.
— На днях юридическому лицу продан с аукциона земельный участок для строительства и обслуживания детского аттракциона «Веревочный городок». Оборудование для него купили еще в прошлом году. Участок небольшой. Он потребовался коммерсанту для оборудования места хранения инвентаря. Ни одно дерево в парке не пострадает.
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На минувшей неделе Советский район всколыхнуло известие о сносе под многоэтажную застройку домов между Куйбышевским проездом и улицей Белорусской. Люди...
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