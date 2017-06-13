Сносная ситуация: на что рассчитывать жителям частного сектора в Советском районе

На минувшей неделе Советский рай­он всколыхнуло известие о сносе под многоэтажную застройку домов меж­ду Куйбышевским проездом и улицей Белорусской. Люди получили извеще­ния о планируемой оценке их владе­ний для определения размеров компен­сации. С вопросов о предстоящем сно­се началась работа прямой линии гла­вы администрации района Дмитрия Алейникова.





— Я один из тех, кто получил уве­домление о проведении оценки дома. Это стало большой неожиданно­стью. Почему наши дома сносят? В Гомеле же хватает других мест под строительство. Валерий Доронько, Пе­сочный проезд, 63.

— Это продолжение проекта по реконструкции улицы Барыкина и за­стройке многоэтажными домами приле­гающих территорий. Общественное об­суждение концепции проводилось еще пять лет назад, в апреле 2012 года она была одобрена.

Оценка частных домовладений про­изводится по заказу управления капи­тального строительства города Гомеля, соответствующее решение принято горисполкомом. Подчеркну, решение только об оценке недвижимого имущества, а не об его изъятии и сносе. Когда будут по­лучены результаты, будет ставиться во­прос об экономической целесообразно­сти изъятия.

— Кто гарантирует, что оценка будет проведена объективно?

— Чтобы оценка проводилась объек­тивно, нужно работать со специалистом, который посетит домовладение. Расска­зать ему, какие материалы и средства применялись для строительства и отде­лочных работ, подвести к каждой хозяй­ственной постройке, зеленым насажде­ниям. Все зарегистрированные построй­ки учтут, не будет компенсировано толь­ко самовольное строительство.

— А когда конкретно на нашей улице появится бульдозер?

— Вам этого никто сегодня не ска­жет. Реализация градостроительной до­кументации носит длительный харак­тер. Недавно на прием приходила жен­щина с улицы Быховской, которая роди­лась и прожила большую часть жизни в доме, подлежащем перспективному сно­су. Но и сегодня переселять ее пока не собираются.

— Живу на Песочном проезде, дом попадает под снос. Могу я пропи­сать брата с племянником? Александр.

— Запрета на регистрацию в домах новых жильцов нет, так как решение об изъятии земельных участков гориспол­ком еще не принял.



​​​​Условная граница будущей застройки.

— Кому и сколько жилья будет пре­доставляться взамен сносимого? Сергей.

— Круг лиц определен президентским Указом № 58. Это сам собственник и все члены его семьи, зарегистрированные в подлежащем сносу жилье. Что касается площади предоставляемого жилья, то по размеру оно должно быть не менее об­щей площади дома, подлежащего сносу, при этом на одного зарегистрированно­го в доме члена семьи положено не ме­нее 15 квадратных метров. Если с учетом состава семьи невозможно предоставить одну квартиру, то их может быть пред­ложено несколько. Вот у вас, например, какая общая площадь?

— Почти 100 «квадратов», и там про­писаны двое.

— Вам должны предоставить жилое по­мещение общей площадью не менее 100 квадратных метров, то есть вы можете рассчитывать на трехкомнатную квартиру. Вместе с тем, если вас не устроит круп­нопанельный дом, а именно в нем будут вам предлагать квартиру, можно исполь­зовать предоставленную указом возмож­ность взять за сносимый дом денежную компенсацию, а затем вложить ее в стро­ительство квартиры в кирпичном доме либо построить за эти деньги новый дом.

— Правда ли, что в оценку дома войдет стоимость гаража, плодо­вых деревьев и даже тротуарной плит­ки? Семья Ш.

— По поводу гаража и плодовых де­ревьев — правда, при условии, что га­раж был зарегистрирован в установлен­ном порядке Гомельским агентством по государственной регистрации и земель­ному кадастру. Тротуарную плитку мо­жете снять и отвезти на дачу.

— А можно это сделать со стеклопакетами из профиля ПВХ, дом ведь все равно пойдет под ковш…

— Если вы это сделаете, то вас при­влекут к уголовной ответственности за хищение государственного имущества. А именно таковыми станут ваши стекло­пакеты после изъятия земельного участ­ка. Они, как и входные и межкомнатные двери, являются элементами конструк­ции дома, поэтому их наличие при оцен­ке дома будет учтено. Все подлежащее сносу «добро» направят на ремонт школ, больниц и так далее.

— В нашем доме несколько соб­ственников. Двое хотят получить денежную компенсацию, а я — новую квартиру, так как мне негде жить. Ольга.

— На отдельную квартиру можно рас­считывать лишь в том случае, если соб­ственность выделена в установленном порядке с оформлением правоустанав­ливающих документов.

— Я не желаю покидать район, где родился и вырос. Меня не устраи­вает новая квартира в 104 микрорайоне. По крайней мере, уже ходят слухи, что жилье взамен сносимого бу­дет предоставляться там. Хочу полу­чить жилье в Советском районе, тем более что Указом № 58 это право опре­делено. Сергей Иванович.

— В указе сказано, что предостав­ляться жилье взамен сносимого должно в данном населенном пункте. Под ним следует понимать не Советский район в частности, а весь Гомель.

Корр.: Кроме частного сектора в границах улицы Белорусской и Куй­бышевского проезда, что еще попало под перспективный снос в Советском районе?

— По заказу Гомельского домострои­тельного комбината сейчас оценивается имущество граждан в районе улиц Кро­поткина и Демьяна Бедного. Там могут подготовить площадку для строитель­ства нескольких многоэтажных домов в соответствии с детальным планом за­стройки улицы Полесской.

— Когда ждать расширения улицы Хмельницкого и строительства вдоль нее многоэтажных домов? Вита­лий Лозовский.

— Детальный план, согласно которо­му будет расширена проезжая часть ули­цы Хмельницкого от Барыкина до По­лесской, проходит согласование всех за­интересованных служб и ведомств. Ког­да он будет реализован, прогнозировать сложно. Реализация градостроительной документации носит долгосрочный ха­рактер и требует значительного вложе­ния средств.

— Живу на улице Петровского, 7. Планируется ли его снос? Люд­мила Васильевна.

— Ваш дом под снос не попадает.

— Когда будут строить многоэтаж­ные дома на нечетной стороне улицы Барыкина?

— В детальном плане застрой­ки это заложено. В настоящее время Гомельский ДСК рассматривает един­ственный участок на этой стороне ули­цы между пятиэтажным домом № 113 и третьей школой.

— Два года назад купила квартиру в Шведской Горке. Инфраструктура в микрорайоне развивается медленно. Нет школ и детских садов, ходят един­ственный автобус и одна маршрутка. Наталья.

— Школы и детские сады предусмо­трены проектом микрорайона, однако источники финансирования строитель­ства этих объектов не определены. В настоящее время в ближайших школах Советского района созданы условия для приема детей из Шведской Горки.

В микрорайоне № 19 начали строить многоэтажный жилой дом со встроен­ным детским садом на первом этаже. Этот опыт планируется распростра­нить и на Шведскую Горку. Предпола­гается корректировка детального пла­на застройки микрорайона с включе­нием сразу трех домов со встроенны­ми детсадами.

Могу пообещать, что будет прора­ботан вопрос продления маршрута ав­тобуса № 52, по крайней мере, еще на одну остановку — до конца улицы Пе­нязькова.

Второй магазин компании «Алеся» вскоре продолжат строить. Задержка вызвана не трудностями у инвестора, а необходимостью упомянутой корректи­ровки детального плана застройки. Ког­да это выполнят, работы возобновятся. В многофункциональном комплексе пла­нируется размещение отделения банка. Так что постепенно Шведская Горка бу­дет становиться все более обжитой.





— Когда будут сносить дома на ули­це Крайней? Можно ли заниматься строительством? Любовь Лобанова.

— Нечетная сторона улицы попадает в пятно застройки автомагистрали Север — Юг. Реализация этого проекта при­остановлена из-за недостатка средств. Объект финансируется из республикан­ского бюджета. Новое строительство на улице Крайней запрещено, а вот поддер­живающий ремонт возможен.

— Когда будет построена автодоро­га из Шведской Горки в Любен­ский микрорайон? Евгений Шевелев.

— Сейчас в бюджете на эти цели не хватает денег.

— Пойдет ли общественный транс­порт в Шведскую Горку со сторо­ны разворотного троллейбусного коль­ца на проспекте Октября? Евгений.

— В зависимости от востребованно­сти автобуса. Дорога готова к вводу в эксплуатацию и приему транспорта. На выезде на проспект Октября расширили перекресток, установили светофорный объект, так что препятствий для движе­ния автобусов или маршруток я не вижу.

— Волнует судьба сквера по улице Островского. Здесь прекратили начатое в прошлом году благоустрой­ство. Означает ли это, что зеленая зона приглянулась кому-то из застройщи­ков? Ирина.

— Нет, не означает. Эта территория есть и остается в статусе зеленой зоны.

— Когда начнется строительство жилых домов вблизи ДК «Фести­вальный»? Кто выступает заказчиком, для кого построят эти дома? Владимир Рыдкин.

— Заказчиком выступает УКС Гомельской области. Сейчас разрабатывается проектно-сметная документация. По­сле прохождения экспертизы проекта дома начнут строить. Это будет жилье для коммерческой продажи.

— Вот уже более года прошу устано­вить несколько скамеек в поме­щении торгового центра «Мандарин Плаза». Других магазинов в шаговой доступности у нас нет, и пенсионеры просто вынуждены совершать покупки в нем. Раиса Степановна.

— Во время весеннего субботника были установлены скамейки недалеко от магазина. Но внутри это можно сделать только по инициативе застройщика. Он, кстати, и обещал это выполнить. При­дется вернуться к обсуждению вопро­са, раз сложившаяся ситуация не устра­ивает ни покупателей, ни нас.

— Планируется ли благоустройство участка речного берега в районе Шведской Горки? Семья Валюкевич.

— Это коммунальная зона, находя­щаяся в ведении отдела ЖКХ и благо­устройства администрации Советского района. Надеемся со временем постро­ить твердый подъездной путь от микро­района к спасательной станции ОСВОД «Западная». Другие проекты могут ока­заться слишком затратными и пока не рассматриваются.

— Состояние строительной пло­щадки у торгового центра «Речицкий» ужасное. Ветер повалил забор, вход на площадку открыт. Куда смотрит администрация? Вячеслав.

— Инвестиционный договор о стро­ительстве многофункционального тор­гового комплекса с компанией «Альянс Проект» расторгнут. Администрация пытается надавить на несостоявшего­ся застройщика, чтобы он забрал с тер­ритории свое имущество. Компания должна позаботиться еще и том, что­бы привести территорию в ее прежнее благоустроенное состояние. Поваленные щиты ограждения поднимем.

— Какие новые элементы благоустройства появятся в этом году в парке Фестивальном? Анна Атро­щенко.

— На днях юридическому лицу про­дан с аукциона земельный участок для строительства и обслуживания дет­ского аттракциона «Веревочный го­родок». Оборудование для него купи­ли еще в прошлом году. Участок не­большой. Он потребовался коммер­санту для оборудования места хране­ния инвентаря. Ни одно дерево в пар­ке не пострадает.