Ввозимая в Россию «беспаспортная» сельхозпродукция будет уничтожаться

Сельхозпродукты, которые транспортируются без сопроводительных документов, должны уничтожаться. Об этом заявил глава Россельхознадзора Сергей Данкверт, передает ТАСС .

В настоящее время на границе с Беларусью и Казахстаном ежедневно задерживают транспорт с сельхозпродукцией без документов, сообщил он, выступая в Совете Федерации в рамках «правительственного часа». По словам главы надзорного ведомства, например, из Казахстана ввозится в Россию неоформленной как казахстанская продукция, так и из Киргизии, Узбекистана и Таджикистана.

Такой груз должен возвращаться в страну отправки, поскольку уничтожению сегодня подлежат только санкционные продукты, пояснил Данкверт.

«Я думаю, нам нужно принимать решение законодательное, что те продукты, которые перемещаются без документов, должны уничтожаться , - внес предложение глава Россельхознадзора.

По словам Данкверка, этот вопрос решается в правительстве. Также рассматривается возможность уничтожения продуктов без документов, которые уже перевозятся внутри страны.