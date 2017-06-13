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Ввозимая в Россию «беспаспортная» сельхозпродукция будет уничтожаться
14.06.2017 16:18 — Новости Общества | Mir24.TV Belarus
Сельхозпродукты, которые транспортируются без сопроводительных документов, должны уничтожаться. Об этом заявил глава Россельхознадзора Сергей Данкверт, передает
В настоящее время на границе с Беларусью и Казахстаном ежедневно задерживают транспорт с сельхозпродукцией без документов, сообщил он, выступая в Совете Федерации в рамках «правительственного часа». По словам главы надзорного ведомства, например, из Казахстана ввозится в Россию неоформленной как казахстанская продукция, так и из Киргизии, Узбекистана и Таджикистана.
Такой груз должен возвращаться в страну отправки, поскольку уничтожению сегодня подлежат только
«Я думаю, нам нужно принимать решение законодательное, что те продукты, которые перемещаются без документов, должны
По словам Данкверка, этот вопрос решается в правительстве. Также рассматривается возможность уничтожения продуктов без документов, которые уже перевозятся внутри страны.
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