ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Ввозимая в Россию «беспаспортная» сельхозпродукция будет уничтожаться

14.06.2017 16:18 — Новости Общества | Mir24.TV Belarus  
Размер текста:
A
A
A

Сельхозпродукты, которые транспортируются без сопроводительных документов, должны уничтожаться. Об этом заявил глава Россельхознадзора Сергей Данкверт, передает ТАСС.

В настоящее время на границе с Беларусью и Казахстаном ежедневно задерживают транспорт с сельхозпродукцией без документов, сообщил он, выступая в Совете Федерации в рамках «правительственного часа». По словам главы надзорного ведомства, например, из Казахстана ввозится в Россию неоформленной как казахстанская продукция, так и из Киргизии, Узбекистана и Таджикистана.

Такой груз должен возвращаться в страну отправки, поскольку уничтожению сегодня подлежат только санкционные продукты, пояснил Данкверт.

«Я думаю, нам нужно принимать решение законодательное, что те продукты, которые перемещаются без документов, должны уничтожаться, - внес предложение глава Россельхознадзора.

По словам Данкверка, этот вопрос решается в правительстве. Также рассматривается возможность уничтожения продуктов без документов, которые уже перевозятся внутри страны.

 
 
Ссылка на источник 28
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
По данным Россельхознадзора, больше всего нелегальной сельхозпродукции поступает в Россию из Беларуси и Казахстана.

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
Суд направил на доработку материалы дела в отношении гомельского видеоблогера Максима Филиповича
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

13.06.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика