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В минском метро появился первый терминал по продаже жетонов
14.06.2017 17:52 — Новости Общества | Tut.by
Сегодня на станции метро «Площадь Ленина» заработал первый терминал по продаже жетонов. Об этом пишут
Терминал находится на выходе в сторону железнодорожного вокзала. Жетоны в нем можно купить за банкноты (номиналом 5, 10, 20 рублей) и монеты (5, 10, 20, 50, копеек 1 или 2 рубля). Сдачи аппарат не выдает.
Сейчас терминал работает в тестовом режиме, после чего рассмотрят целесообразность установки таких устройств и на других станциях.
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Пока он работает в тестовом режиме.
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