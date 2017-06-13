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Построенную вместо рухнувшей школу в Кричеве введут в строй к 1 сентября

14.06.2017 17:50 — Новости Общества | Tut.by  
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Новую школу вместо рухнувшей гимназии в Кричеве введут в строй к 1 сентября, сказал заместитель премьер-министра Анатолий Калинин. Сегодня он познакомился с ходом строительных работ, пишет БЕЛТА.


— На сегодняшний день мы видим, что строительные работы вышли на финишную прямую. И нет никакого сомнения, что учреждение образования будет введено в строй к 1 сентября текущего года. В ходе совещания мы договорились со строителями по некоторым направлениям активизировать работу. В частности, это касается вопросов благоустройства и озеленения, создания комфортной среды для детей. Эта школа должна стать одним из самых современных учреждений образования не только Могилевской области, но и стране. Здесь должны быть внедрены самые передовые инновационные технологии, — подчеркнул Анатолий Калинин.

В трех корпусах школы завершают отделочные работы, монтируют пожарную и охранную сигнализации. В процессе стройки — здание бассейна и стадион. Он разместился на месте снесенных корпусов старой гимназии. Интересно, что новое здание школы расположено как раз на месте бывшего школьного стадиона.

Финансирование строительства ведется за счет республиканского и областного бюджетов. Всего на проект предусмотрено 23,6 млн рублей. Из них освоено уже более 13 миллионов. Завершение всех строительных и подготовительных работ намечено на 25 августа.


Центральная часть здания местной гимназии в Кричеве обрушилась утром 29 августа 2014 года. Никто не пострадал. Органы следствия возбудили уголовное дело по статье «Служебная халатность». После обследований здание решили снести, а рядом построить новое. Виновных в обрушении здания не нашли.

Новую школу, которую собираются сдать к 1 сентября 2017 года, начали строить 3 сентября 2015 года. В фундамент здания вице-премьер Беларуси Анатолий Калинин и глава Могилевской области Владимир Доманевский заложили капсулу с посланием потомкам. Стоимость строительства тогда оценили в 18,2 млн рублей.

 
 
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