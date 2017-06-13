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За взятку задержана главврач санатория "Серебряные ключи" под Светлогорском
14.06.2017 18:10 — Новости Общества | Tut.by
В отношении главного врача санатория «Серебряные ключи» возбуждено уголовное дело по факту получения взятки. Об этом
Фигурантка — 56-летняя главврач санатория «Серебряные ключи», что в 12 километрах от Светлогорска. Она задержана, проводятся «неотложные следственные мероприятия».
«По данным следствия (…) за благоприятное решение вопросов, входящих в ее компетенцию, приобрела для себя выгоды имущественного характера и материальные ценности в особо крупном размере на общую сумму не менее 59,5 тысячи рублей», — рассказали в Следственном комитете.
Действия руководителя квалифицированы по ч. 3 ст. 430 Уголовного кодекса (Получение взятки). Санкция статьи — от 5 до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества и запретом занимать определенные должности.
Известно, что санаторий
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56-летняя руководитель задержана. Проводятся "неотложные следственные мероприятия".
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