С ЦТ по русскому языку за пользование мобильниками удалили 20 абитуриентов

С централизованного тестирования по русскому языку удалили 20 абитуриентов, сообщил директор Республиканского института контроля знаний (РИКЗ) Николай Феськов.





По его словам, нарушители пытались использовать мобильные телефоны, которые, как и другие устройства связи, а также шпаргалки, во время ЦТ запрещены. Николай Феськов напомнил, что эти люди будут лишены возможности сдавать испытания в этом году, даже в резервный день.

Централизованное тестирование по русскому языку планировали пройти 75 тыс. 394 человека. Из них на ЦТ не пришли около 2,5 тыс. абитуриентов, или 3,4%. Николай Феськов считает допустимым такой процент неявки при столь значительном количестве зарегистрировавшихся.

Директор РИКЗ также сообщил, что сейчас полным ходом идет процесс обработки результатов первого централизованного тестирования — по белорусскому языку.

Над ответами по ЦТ по белорусскому языку трудятся 249 верификаторов — с 9.00 до 21.00 в три смены. В зависимости от объема предмета в среднем на эту работу уходит 10 и более дней. Каждый бланк проходит до пяти процедур верификации.

«Это система защиты от ошибок. Когда установлено, что компьютер корректно распознал информацию в бланках ответов, методисты готовят шаблон эталонного ответа. Он накладывается на бланк ответов абитуриента, и происходит сличение результатов. В зависимости от весового коэффициента каждого задания (во сколько баллов оно оценивается) и выводится общий результат испытания по предмету», — пояснил Николай Феськов.

Бланк ответов состоит из двух частей — области регистрации и области ответов. Задача верификаторов заключается в посимвольной сверке всей информации в бланке — на экране у проверяющего находится изображение слова, написанного рукой абитуриента, а рядом вариант того, как это слово распознано компьютером. Специалист сравнивает два результата — они должны совпадать. «Область регистрации — это единственная часть бланка ответов, куда верификатор может внести какие-либо изменения, — отметил директор РИКЗ. — В часть ответов поправки внесены быть не могут. Это не позволит сделать сама программа. Да и так называемый эталонный ответ, с которым будут сравниваться ответы абитуриентов, еще не сформирован».

После централизованного тестирования по предмету бланки ответов доставляются в РИКЗ и проходят процедуру сканирования. «Получив электронное изображение каждого бланка ответов, сотрудники нашего учреждения больше не работают с их оригиналами. Бумажные носители помещаются в хранилище, доступ к которому возможен только в исключительных случаях и на условиях присутствия в полном составе специальной комиссии», — подчеркнул Николай Феськов.

Начать обработку результатов ЦТ по русскому языку, которое прошло сегодня в Беларуси, планируется нынешним вечером.