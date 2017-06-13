ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

С ЦТ по русскому языку за пользование мобильниками удалили 20 абитуриентов

14.06.2017 18:34 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

С централизованного тестирования по русскому языку удалили 20 абитуриентов, сообщил директор Республиканского института контроля знаний (РИКЗ) Николай Феськов.


По его словам, нарушители пытались использовать мобильные телефоны, которые, как и другие устройства связи, а также шпаргалки, во время ЦТ запрещены. Николай Феськов напомнил, что эти люди будут лишены возможности сдавать испытания в этом году, даже в резервный день.

Централизованное тестирование по русскому языку планировали пройти 75 тыс. 394 человека. Из них на ЦТ не пришли около 2,5 тыс. абитуриентов, или 3,4%. Николай Феськов считает допустимым такой процент неявки при столь значительном количестве зарегистрировавшихся.

Директор РИКЗ также сообщил, что сейчас полным ходом идет процесс обработки результатов первого централизованного тестирования — по белорусскому языку.

Над ответами по ЦТ по белорусскому языку трудятся 249 верификаторов — с 9.00 до 21.00 в три смены. В зависимости от объема предмета в среднем на эту работу уходит 10 и более дней. Каждый бланк проходит до пяти процедур верификации.

«Это система защиты от ошибок. Когда установлено, что компьютер корректно распознал информацию в бланках ответов, методисты готовят шаблон эталонного ответа. Он накладывается на бланк ответов абитуриента, и происходит сличение результатов. В зависимости от весового коэффициента каждого задания (во сколько баллов оно оценивается) и выводится общий результат испытания по предмету», — пояснил Николай Феськов.

Бланк ответов состоит из двух частей — области регистрации и области ответов. Задача верификаторов заключается в посимвольной сверке всей информации в бланке — на экране у проверяющего находится изображение слова, написанного рукой абитуриента, а рядом вариант того, как это слово распознано компьютером. Специалист сравнивает два результата — они должны совпадать. «Область регистрации — это единственная часть бланка ответов, куда верификатор может внести какие-либо изменения, — отметил директор РИКЗ. — В часть ответов поправки внесены быть не могут. Это не позволит сделать сама программа. Да и так называемый эталонный ответ, с которым будут сравниваться ответы абитуриентов, еще не сформирован».

После централизованного тестирования по предмету бланки ответов доставляются в РИКЗ и проходят процедуру сканирования. «Получив электронное изображение каждого бланка ответов, сотрудники нашего учреждения больше не работают с их оригиналами. Бумажные носители помещаются в хранилище, доступ к которому возможен только в исключительных случаях и на условиях присутствия в полном составе специальной комиссии», — подчеркнул Николай Феськов.

Начать обработку результатов ЦТ по русскому языку, которое прошло сегодня в Беларуси, планируется нынешним вечером.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Директор РИКЗ также сообщил, что сейчас полным ходом идет процесс обработки результатов первого централизованного тестирования - по белорусскому языку.

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
За взятку задержана главврач санатория "Серебряные ключи" под Светлогорском
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

13.06.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика