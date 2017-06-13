Самая редкая - IV группа. Почему белорусы становятся донорами крови и сколько им за это платят

За последние три года в Беларуси удалось сделать, казалось бы, невозможное. Практически с нулевого уровня количество безвозмездных доноров крови и ее компонентов выросло до 21,2%. То есть люди стали чаще отказываться от немалой денежной компенсации. Например, платным донорам крови за один раз выдают 82,72 рубля и компенсируют среднедневную зарплату, если человек взял выходные. И это еще не самая большая плата. Некоторые не скрывают, что становятся донорами в том числе ради денег. Тем временем в РНПЦ трансфузиологии и медицинских биотехнологий уверены, что кровь нужно дарить, а не продавать.



Картотеку по донорам крови в Минске и Минском районе в РНПЦ трансфузиологии и медицинских биотехнологий ведут с 1982 года.

После теракта в минском метро люди три дня безвозмездно сдавали кровь

В 8.30 утра в РНПЦ трансфузиологии и медицинских биотехнологий к сдаче компонентов крови готова первая группа желающих. Люди ждут в холле своей очереди и смотрят по телевизору российский канал. Большинство из них — мужчины.



Чтобы сдать кровь, донор должен зарегистрироваться предварительно по телефону единого донорского центра или на сайте РНПЦ трансфузиологии и медицинских биотехнологий.

Семену Белошееву 29 лет. Он работает мастером участка на МТЗ. Сегодня молодой человек пришел сдавать компоненты крови, донором он является примерно 1,5 года.

— Знакомый попал в аварию. Мы все ходили в тот день сдавать кровь. А дальше пошло само по себе, — рассказывает он, как пришел в донорство. — Когда выхожу после сдачи крови — аж легче становится.



Перед тем, как взять кровь, донору делают анализ. По его итогам скажут, можно ли сдавать кровь именно в этот день.

Семен сдает кровь как безвозмездно, так и за компенсацию. Например, сегодня за одну сдачу компонентов выдают до 303,28 рублей. Донору положены два выходных — один за день сдачи крови, второй можно взять в любой другой день. При платной сдаче крови центр, который ее забрал, оплачивает эти два выходных из расчета среднедневного заработка донора за каждый день. Но сегодня в стране стараются активно продвигать безвозмездное донорство, а к 2020 году хотят перейти на него полностью. На первом этаже РНПЦ даже стоят специальные стенды с фотографиями «бесплатных» доноров.

— В советское время сдача крови была безвозмездной, — рассказывает заместитель директора центра по трансфузиологии Татьяна Клестова. — Но когда возникла необходимость на 100% обеспечить страну гемопродукцией, компенсации и ввели.



У всех доноров определяют группу крови и резус-фактор. Его результат по желанию могут внести в паспорт.

Представитель РНПЦ вспоминает, что после теракта в минском метро в 2011 году люди на протяжении трех дней приходили сдавать кровь. Выстраивались очереди. И все делали это безвозмездно.



В этом зале доноры ожидают вызова на сдачу крови. Здесь же проводят полчаса под наблюдением медиков после процедуры. В это время нужно пить воду, есть зефир и гематоген, чтобы организм начал восстанавливаться.

— Безусловно, это была экстренная ситуация, но нужно понимать, что каждый день у нас случаются операции, трансплантации, ДТП, женщины рожают, и всем им может понадобиться переливание крови и ее компонентов, — говорит замдиректора.

Сдать кровь в РНПЦ можно в любой будний день. Как правило, ее принимают до 15.00. Но когда больницы присылают экстренные заявки, например, на тромбоциты, человека из списка доноров могут вызвать срочно. Порой выручают сами сотрудники РНПЦ — среди них есть почетные доноры. Некоторые из них сегодня пенсионеры. За донорство, получают ежемесячную прибавку к пенсии — 40% от минимальной пенсии, сейчас это 17 рублей.

Если сделал татуировку или пирсинг, год не можешь быть донором крови



У донора берут кровь.

Экскурсию по РНПЦ Татьяна Клестова начинает с рассказа о том, как человек может стать донором. Для этого нужно позвонить в единый донорский центр или заполнить заявку на сайте РНПЦ. С желающими по телефону свяжутся регистраторы.

Сегодня в электронной базе РНПЦ около 300 тысяч человек из Минска и Минского района. Это данные за последние 12 лет по донорам и тем, кто не может ими быть по состоянию здоровья. Списки последних присылают из диспансеров, центров гигиены и эпидемиологии. Например, абсолютным противопоказанием к донорству может быть ВИЧ-инфекция, гепатит С и В, сифилис, отсутствие хотя бы одного внутреннего органа. В целом картотеку по донорам крови ведут с 1982 года. Но некоторые могли сдать кровь один раз в 90-х годах и больше не приходить. Поэтому сейчас их в электронной базе нет. Но если человек придет, то его имя в базу снова внесут.



За один раз у донора берут 450 мл крови. Информация о донорах конфиденциальна. Их данные хранятся под специальными номерами.

Чтобы стать донором, нужно прийти в центр с паспортом, выпиской из амбулаторной карты в поликлинике, флюорографией, женщинам — с данными осмотра гинеколога.

— Сдавать кровь нельзя сразу после родов, в период лактации, после абортов, при месячных, беременности, — объясняет Татьяна Клестова.

Возможно, именно это объясняет тот факт, что 75−80% доноров крови — мужчины.



Модельер-конструктор Ольга Ржеутская сдавала кровь 62 раза. Говорит, что хочет помочь людям. Ее данные есть и в базе доноров костного мозга.

Если человек недавно сделал татуировку или пирсинг, в течение года он тоже не может быть донором. Так как во время этих процедур мог занести инфекцию. Еще один важный момент — донором может стать человек весом не меньше 55 кг.

В регистратуре центра будущему донору выдают анкету о состоянии здоровья. Как только заполнит, его отправляют в лабораторию. Там из пальца или вены возьмут кровь и скажут, может ли желающий быть сегодня донором. Это поймут по показателям общего и биохимического анализов крови. Результата анализа нужно ждать одну-пять минут в зависимости от того, каким образом будут анализировать кровь.



Так выглядит кровь, которую берут на компоненты.

Если с анализом все в порядке, дальше донор идет к терапевтам. Они проверяют артериальное давление, пульс, температуру, осматривают человека до пояса, и если на этом этапе все тоже не вызывает вопросов, человеку выдают талончик на питание и отправляют на забор крови.

По талончику в буфете центра донор получает завтрак на сумму 3 рубля 68 копеек. В него входит чай, сахар, печенье, зефир, гематоген и вода. Перед забором крови обязательно нужно выпить чай с печеньем. Сдавать кровь на голодный желудок нельзя.

Одна сдача крови спасает жизни трех человек





Алексей сдавал кровь около ста раз. Говорит, что начал еще в студенчестве. его мотивация — помощь людям и денежная компенсация. Сегодня у него забрали 450 мл крови из вены. Это заняло десять минут. В следующий раз стать донором он сможет только через 60 дней, так как организму нужно восстановить уровень эритроцитов.

Одна такая сдача крови спасет жизнь трем человекам. Кровь разделят на компоненты — плазму, эритроциты, тромбоциты. Каждый компонент отдельно может дать другим людям шанс.



Кровь донора разделят на три компонента: плазму, эритроциты и тромбоциты. Благодаря этому донор за один раз может спасти трех человек.

Модельер-конструктор Ольга Ржеутская сдает кровь на компоненты. Сегодня у нее будут делать забор тромбоцитов. Это займет около 90 минут. Она решила стать донором, потому что хотела помочь другим. Помимо донорства крови она записалась и в доноры костного мозга.





Компоненты крови можно сдавать раз в две недели. По словам Татьяны Клестовой, здоровью это не вредит, даже наоборот.



Кровь каждого донора исследуют на ВИЧ-инфекцию, сифилис и гепатиты С и В. Если их выявляют, то кровь утилизируют.

— Вот вы сдали плазму, у вас снизился белок, и организм начинает активно работать и восстанавливаться. И если случится ДТП и сильная кровопотеря, то он уже будет готов к такой нагрузке. Как правило, доноры легче переносят кровопотери, меньше болеют сердечно-сосудистыми заболеваниями, дольше живут. При этом они должны вести здоровый образ жизни, а это позитивно сказывается на состоянии здоровья.

Светлана Грищенко сегодня тоже сдает плазму. Ей 50 лет и за свою жизнь она была донором около 650 раз.



Некоторую часть тромбоцитов замораживают.

— Со времен Советского Союза сдаю, когда это еще было безвозмездно. Мы тогда студентами были. Кто будет сдавать, если не мы, старички? — то ли в шутку, то ли серьезно говорит она и добавляет, что уже сагитировала стать донором дочь. — Пока могу сдавать, почему нет? Немножко неправильно говорят, что нам платят за кровь. Это денежная компенсация, чтобы я правильно питалась и через две недели снова могла прийти и сдать плазму. Тут нет гонки за деньгами.



Эритроциты в таком виде хранятся 35 суток. Их выдают больницам по заявкам круглосуточно, доставляют в специальных контейнерах.

Замороженная плазма из крови донора может храниться и использоваться три года. Ее хранят в специальных холодильниках при температуре — 30 °C и ниже. Эритроциты хранятся в холодильниках при температуре от +4-+8 °C .



Кровь на плазму, эритроциты и тромбоциты разделяют в специальных машинах — центрифугах — при определенной температуре, скорости и времени.

Также в центре есть криоконсервированные эритроциты, которые хранятся в бункере при температуре — 196 °C свыше 10 лет. Если нужно, их размораживают и переливают. Есть и резерв тромбоцитов. Их хранят для детских учреждений и родовспоможения. Помимо этого в РНПЦ из плазмы крови делают лекарства.



Заведующая отделением хранения и распределения продуктов крови научно-практического центра Марина Елисеева показывает лекарства, которые производят из плазмы крови.

Среди доноров реже всего встречается IV группа крови. Нуждающихся в ней, как правило, больше, чем желающих кровь сдать. При этом сегодня страна на 100% обеспечена нужными компонентами крови и лекарственными средствами.



Эритроциты хранят с учетом групповой и резус-принадлежности.