За использование мобильников с ЦТ по русскому удалили 20 человек

МИНСК, 14 июн — Sputnik. Централизованное тестирование по русскому языку не обошлось без "тунеядцев" — за использование мобильных телефонов были удалены 20 абитуриентов, сообщил в среду Республиканский институт контроля знаний.

По информации РИКС, нарушители лишаются возможности сдавать ЦТ в текущем году, включая и резервный день.

В прошлом году на ЦТ по русскому было выявлено только пять человек со смартфонами, эти люди также были лишены участия в тестировании.

Всего в ЦТ по русскому, которое прошло сегодня, приняли участие более 75 тысяч абитуриентов, тестирование проводилось в 41 учебном заведении по всей Беларуси. Результаты ЦТ из-за большого наплыва желающих пройти тестирование будут известны в конце июня.