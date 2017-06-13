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За использование мобильников с ЦТ по русскому удалили 20 человек

14.06.2017 19:08 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 14 июн — Sputnik. Централизованное тестирование по русскому языку не обошлось без "тунеядцев" — за использование мобильных телефонов были удалены 20 абитуриентов, сообщил в среду Республиканский институт контроля знаний.

По информации РИКС, нарушители лишаются возможности сдавать ЦТ в текущем году, включая и резервный день.

В прошлом году на ЦТ по русскому было выявлено только пять человек со смартфонами, эти люди также были лишены участия в тестировании.

Всего в ЦТ по русскому, которое прошло сегодня, приняли участие более 75 тысяч абитуриентов, тестирование проводилось в 41 учебном заведении по всей Беларуси. Результаты ЦТ из-за большого наплыва желающих пройти тестирование будут известны в конце июня.

 
Теги: Минск
 
 
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Нарушители правил проведения ЦТ лишаются возможности участвовать в тестировании до следующего года.

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