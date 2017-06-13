Гости Минского завода могут поучаствовать в сборке трактора

Любой желающий, приехав в Беларусь, сможет принять участие в сборке трактора. Такую возможность предоставит Минский тракторный завод , сообщает ТАСС .

С января на предприятии проводятся обзорные экскурсии. Специалист по связям с общественностью Павел Тухто отметил, что их программу было решено расширить. Уже в июне туристы смогут прокатиться на самом мощном серийном тракторе «Беларус» и самостоятельно выполнить несколько операций по сборке.

Стоимость участия для граждан страны составит 5 рублей, для иностранцев – 9. Гостям выдадут фирменную спецодежду и схему сборки, а по окончании выдадут диплом. Все действия туристов будут тщательно отслеживаться сотрудниками завода.

Павел Тухто отметил, что с начала 2017 года предприятие посетили более тысячи туристов из 18 стран. Особенной популярностью экскурсии пользуются у россиян, эстонцев, испанцев, финнов и латышей.