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Гости Минского завода могут поучаствовать в сборке трактора

14.06.2017 19:25 — Новости Общества | Mir24.TV Belarus  
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Любой желающий, приехав в Беларусь, сможет принять участие в сборке трактора. Такую возможность предоставит Минский тракторный завод, сообщает ТАСС.

С января на предприятии проводятся обзорные экскурсии. Специалист по связям с общественностью Павел Тухто отметил, что их программу было решено расширить. Уже в июне туристы смогут прокатиться на самом мощном серийном тракторе «Беларус» и самостоятельно выполнить несколько операций по сборке.

Стоимость участия для граждан страны составит 5 рублей, для иностранцев – 9. Гостям выдадут фирменную спецодежду и схему сборки, а по окончании выдадут диплом. Все действия туристов будут тщательно отслеживаться сотрудниками завода.

Павел Тухто отметил, что с начала 2017 года предприятие посетили более тысячи туристов из 18 стран. Особенной популярностью экскурсии пользуются у россиян, эстонцев, испанцев, финнов и латышей.

 
 
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Туристам выдают форменную спецодежду и диплом сборщика. В программу экскурсии также входит поездка на тракторе «Беларус».

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