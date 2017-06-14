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Малашко: зарплата врачей с начала года выросла на 2-3%

14.06.2017 22:16 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 14 июн — Sputnik. Зарплата врачей с начала года выросла на два-три процента, заявил в среду министр здравоохранения Беларуси Валерий Малашко.

Президент Беларуси Александр Лукашенко неоднократно требовал довести среднюю зарплату по стране к концу года до 1000 белорусских рублей, выше заработки должны стать во всех сферах занятости — в том числе и в медицине.

Малашко: зарплата врачей с начала года выросла на 2-3%
© Pixabay
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"С начала года зарплата врачей выросла на 2-3%. Вместе с тем сегодня мы видим, что есть существенная разница между доходом медработников в РНПЦ и районных учреждениях здравоохранения. В первом случае создана высокотехнологичная среда, которая позволяет привлечь достаточно высокий поток пациентов из-за рубежа. Стоит отметить, что здравоохранение лидирует по уровню среднемесячной зарплаты в соцсфере Беларуси", — цитирует БелТА слова министра.

По словам министра, за январь-март этого года среднемесячная зарплата медицинских работников составила 591,8 рубля, врачей — 939,8 (с учетом работы по совместительству), средних медработников — 587,5 (с учетом работы по совместительству).

"Усилия отрасли направлены на решение важной задачи по увеличению размера оплаты труда работников. К концу года поручение главы государства и правительства по достижению уровня среднемесячной зарплаты до тысячи рублей будет выполнено", — заверил глава Минздрава.

Повышать зарплаты медикам планируют за внебюджетные средства и платные услуги — как пример он привел косметологические процедуры, которые можно было бы выполнять в поликлиниках в выходные дни.

При росте зарплат медиков на два-три процента практически на столько же с начала 2017 года в Беларуси выросла и инфляция, свидетельствуют данные Белстата.

 
Теги: Минск
 
 
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Министр здравоохранения признал наличие существенной разницы между доходами врачей в РНПЦ и в районных поликлиниках.

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