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"Закупы" по-прежнему: Польша не снизила порог для выдачи Tax Free

14.06.2017 20:37 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 14 июн — Sputnik. Польские магазины не снизили порог суммы покупки, по которой выдается чек Tax Free, сообщила Sputnik минчанка, постоянно ездящая за покупками в соседнюю страну.

Ранее польский Минфин опубликовал проект постановления, согласно которому минимальная сумма покупки для получения чека Tax Free (VAT), с 1 июня должна была уменьшиться с 300 злотых до 200 (чуть более 100 белорусских рублей по курсу на 14 июня — Sputnik). Однако белорусы, которые побывали в Польше в начале месяца, отмечают, что магазины выписывают чеки при покупке на сумму 300 злотых и более.

"Закупы" по-прежнему: Польша не снизила порог для выдачи Tax Free
© Pixabay
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"Была ошарашена, так как ожидала, что уже смогу получить VAT при покупке на 200 злотых, однако продавец в магазине сказала, что пока ничего не изменилось", — сообщила собеседница агентства.

Она также отметила, что на рынках в Белостоке некоторые торговцы вывесили объявления, в которых указана сумма в 300 злотых для покупки на "ваты".

"Некоторые продавцы говорят, что к 200 злотым, возможно, вернутся, с 1 июля, однако точной информации ни у кого нет, многие просто разводят руками", — рассказала минчанка.

Порог для получения Tax Free был увеличен 1 июня 2016 года с 200 до 300 злотых, однако, по информации польского Минфина, с этого момента многие представители торговли отказались участвовать в этой системе.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 21
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Побывавшие в Польше в начале июня белорусы отмечают, что сами продавцы точно не знают даты возврата "на 200 злотых".

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