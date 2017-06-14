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"Закупы" по-прежнему: Польша не снизила порог для выдачи Tax Free
14.06.2017 20:37 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 14 июн — Sputnik. Польские магазины не снизили порог суммы покупки, по которой выдается чек Tax Free, сообщила Sputnik минчанка, постоянно ездящая за покупками в соседнюю страну.
Ранее польский Минфин опубликовал проект постановления, согласно которому минимальная сумма покупки для получения чека Tax Free (VAT), с
"Была ошарашена, так как ожидала, что уже смогу получить VAT при покупке на 200 злотых, однако продавец в магазине сказала, что пока ничего не изменилось", — сообщила собеседница агентства.
Она также отметила, что на рынках в Белостоке некоторые торговцы вывесили объявления, в которых указана сумма в 300 злотых для покупки на "ваты".
"Некоторые продавцы говорят, что к 200 злотым, возможно, вернутся, с 1 июля, однако точной информации ни у кого нет, многие просто разводят руками", — рассказала минчанка.
Порог для получения Tax Free был
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Побывавшие в Польше в начале июня белорусы отмечают, что сами продавцы точно не знают даты возврата "на 200 злотых".
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