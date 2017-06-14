МИНСК, 14 июн — Sputnik. Польские магазины не снизили порог суммы покупки, по которой выдается чек Tax Free, сообщила Sputnik минчанка, постоянно ездящая за покупками в соседнюю страну.

Ранее польский Минфин опубликовал проект постановления, согласно которому минимальная сумма покупки для получения чека Tax Free (VAT), с 1 июня должна была уменьшиться с 300 злотых до 200 (чуть более 100 белорусских рублей по курсу на 14 июня — Sputnik). Однако белорусы, которые побывали в Польше в начале месяца, отмечают, что магазины выписывают чеки при покупке на сумму 300 злотых и более.

"Была ошарашена, так как ожидала, что уже смогу получить VAT при покупке на 200 злотых, однако продавец в магазине сказала, что пока ничего не изменилось", — сообщила собеседница агентства.

Она также отметила, что на рынках в Белостоке некоторые торговцы вывесили объявления, в которых указана сумма в 300 злотых для покупки на "ваты".

"Некоторые продавцы говорят, что к 200 злотым, возможно, вернутся, с 1 июля, однако точной информации ни у кого нет, многие просто разводят руками", — рассказала минчанка.

Порог для получения Tax Free был увеличен 1 июня 2016 года с 200 до 300 злотых , однако, по информации польского Минфина, с этого момента многие представители торговли отказались участвовать в этой системе.