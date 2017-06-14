Спасём жизнь вместе!

Загляните в глаза ребенка, которому судьба послала тяжкое испытание в самом начале его жизненного пути. А ведь мы можем ему помочь!





У гвардии старшего лейтенанта Анатолия Уманца — начальника вещевой службы 19‑й отдельной гвардейской механизированной бригады — замечательная семья. Казалось бы, все хорошо. Жить да жить. Как вдруг 25 января 2017 года его полуторагодовалому сыну Артёму Уманцу поставили страшный диагноз — нефробластома (саркома) левой почки 3‑й стадии. С этого момента их жизнь разделилась на «до» и «после».

«За 4,5 месяца наш малыш прошел пять блоков предоперационной химиотерапии, пережил две операции, прошел курс лучевой терапии, — пишет мама мальчика Татьяна Уманец. — На данный момент его ожидает длительное лечение, которое не гарантирует полного избавления от оставшихся раковых клеток. За истекший период времени на лечение ребенка израсходовано более 10.000 белорусских рублей. Какая сумма понадобится, еще ни врачи, ни мы не знаем. При благоприятном завершении лечения ребенку будет необходим курс реабилитации за границей, стоимость которого на сегодняшний день начинается от 50 тыс. у. е. С такими финансовыми затратами справиться своими силами мы уже не сможем. Мы очень надеемся на добрые сердца неравнодушных людей и просим помочь спасти нашего Артёма! Нам с сыном без вас не справиться. Низкий вам поклон и благодарность за понимание!»

С возрастом мы понимаем, что дарить подарки приятнее, чем принимать. Ведь взамен мы получаем то, что нельзя купить, — благодарность, радость и счастье. Подарите себе, уважаемые читатели, эти приятные эмоции, сделав счастливым этого малыша. Давайте сегодня откажемся от приобретения в принципе ненужной нам вещи, а сэкономленные деньги отправим Артёму. Вместе подарим малышу жизнь!

Благотворительные счета открыты в центре банковских услуг 211 — г. Лепель, ул. Гагарина, 1; УНП 300231837; МФО 150801660:

— белорусские рубли — транзитный счет 3819382100605 на благотворительный счет 000010 в центре банковских услуг 211/Операционная служба, бессрочный;

— евро — транзитный счет 3819382121408 на благотворительный счет 000006 в центре банковских услуг 211/Операционная служба, бессрочный;

— российские рубли — транзитный счет 3819382121408 на благотворительный счет 000010 в центре банковских услуг 211/Операционная служба, бессрочный;

— доллары США — транзитный счет 3819382121408 на благотворительный счет 000013 в центре банковских услуг 211/Операционная служба, бессрочный.

Назначение платежа: для зачисления на благотворительный счет Уманца Анатолия Николаевича на лечение сына Уманца Артёма Анатольевича.

Дополнительная информация о получателе средств: моб. тел. МТС (+375 29) 885–71–15.