В центре внимания: информационная безопасность

В Минске состоится заседание Комитета секретарей советов безопасности государств — членов ОДКБ, где будут рассмотрены вопросы информационной безопасности.

Заседание Комитета состоится под председательством государственного секретаря Совета Безопасности Республики Беларусь генерал-лейтенанта Станислава Зася. В нем примет участие и генеральный секретарь ОДКБ Юрий Хачатуров.

Как сообщил пресс-секретарь ОДКБ Владимир Зайнетдинов, участники заседания обсудят широкий спектр современных вызовов и угроз, оказывающих негативное воздействие на обстановку в регионах коллективной безопасности. Генеральный секретарь ОДКБ Юрий Хачатуров проинформирует о результатах деятельности ОДКБ и ее перспективах в области обеспечения информационной безопасности.

Всего в проект повестки дня заседания Комитета секретарей советов безопасности включено 11 вопросов. Будут рассмотрены пути совершенствования системы управления формированиями сил специального назначения, выделенных в состав Коллективных сил оперативного реагирования Организации Договора о коллективной безопасности. Особое внимание будет уделено обсуждению Плана совместной подготовки органов управления и формирований сил и средств системы коллективной безопасности ОДКБ на 2018 год. Планируется рассмотрение Плана консультаций представителей государств — членов Организации Договора о коллективной безопасности по вопросам внешней политики, безопасности и обороны на второе полугодие 2017 года — первое полугодие 2018 года, а также обсуждению подлежит вопрос совершенствования механизма реализации Соглашения об основных принципах военно-технического сотрудничества между государствами — участниками Договора о коллективной безопасности.

Соб. инф.