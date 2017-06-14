Слаженность и стремительность

На Брестчине продолжается активная фаза белорусско-российско-сербского тактического учения «Славянское братство — 2017».

После совершения комбинированного марша и десантирования батальонная тактическая группа блокировала указанный район и приступила к выполнению контртеррористических мероприятий.





Согласно замыслу, один из отрядов незаконного вооруженного формирования в ночное время суток прорвался в Брест, где захватил шлюзовый комплекс в черте города. Задачу по освобождению гидротехнического объекта предстояло выполнить силами смешанной ротной тактической группы.

Ее командир накануне штурма отдал приказ на проведение разведки системы охраны и обороны объекта. Сразу после этого часть подразделений была выведена в район проведения операции воздушным способом, оставшиеся — путем совершения марша на технике.





С различных направлений захваченный гидроузел блокировали десантно-штурмовой взвод на БТР‑80 и разведывательный взвод (Республика Беларусь), а также парашютный взвод сербов. Атаку решено было провести внезапно и с нескольких направлений! А учитывая тот факт, что со всех сторон террористы организовали прочную оборону, — дело предстояло нелегкое.





И вот подразделения приступают к штурму.

В воздухе появляется вертолет Ми‑8МТВ-5. Спустя несколько минут на воду производится высадка водолазного подразделения. Его задача — провести скрытый досмотр и разминирование шлюзов, после чего уничтожить охранение на своем направлении.

Группа водолазов на тросах осуществляет десантирование с приводнением. На вооружении водолазов — специальный подводный пистолет и автомат подводный специальный. Действовать с ними можно как под водой, так и в воздушной сфере.





В это время с целью отвлечения террористов на другие направления в дело вступает группа огневой поддержки из состава десантно-штурмового взвода из Беларуси. Осуществив выдвижение по воде на БТР‑80, гвардейцы-десантники уничтожают огневые точки террористов.

Между тем водолазы осуществляют осмотр шлюзов и проводят их разминирование. После этого приступают к уничтожению охранения террористов.

Дальше в дело вступает десант! Разведывательный взвод ротной тактической группы, состоящий из военнослужащих белорусских, российских и сербских вооруженных сил, под прикрытием водолазных подразделений осуществляет десантирование с парашютными системами специального назначения «Лесник‑3М». Примечательно, что десантирование снова проходит на воду.





На помощь своим коллегам спешит штурмовая группа, которая в это время проводит высадку посадочным способом из вертолета Ми‑8МТВ-5. Сразу после приземления, ведя огонь на ходу, российские гвардейцы стремительно продвигаются к объекту, где укрылись бандиты.

Пришло время в очередной раз проявить себя сербскому спецназу. Парашютный взвод, заняв выгодную позицию, осуществляет переправу через реку на надувных моторных лодках. Дальше — совместно с белорусскими десантниками — проводит штурм объекта, где террористы удерживают заложников.





Давление на бандитов усиливается со всех сторон! Еще несколько минут — и личный состав ротной тактической группы уже внутри здания. Преступники активно сопротивляются, но противостоять умелым и слаженным действиям десантников и спецназовцев из братских стран сил уже не остается. Захватчики обезврежены, заложники освобождены!

— Подобные учения, несомненно, нужны, — поделился впечатлениями после успешно проведенной операции командир разведывательного взвода из состава отдельного гвардейского десантно-штурмового батальона гвардии капитан Александр Занкевич. — Это прекрасная площадка для обмена опытом. Что-то мы почерпнули у российских и сербских коллег, что-то — они у нас. Что касается действий по освобождению заложников, то тут главное — стремительность и слаженность. Языковых проблем после недельного общения с нашими армейскими коллегами не возникает.