﻿ Слаженность и стремительность. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Слаженность и стремительность

14.06.2017 — Новости Общества | Белорусская военная газета  
Размер текста:
A
A
A

На Брестчине продолжается активная фаза белорусско-российско-сербского тактического учения «Славянское братство — 2017».

После совершения комбинированного марша и десантирования батальонная тактическая группа блокировала указанный район и приступила к выполнению контртеррористических мероприятий.


Согласно замыслу, один из отрядов незаконного вооруженного формирования в ночное время суток прорвался в Брест, где захватил шлюзовый комплекс в черте города. Задачу по освобождению гидротехнического объекта предстояло выполнить силами смешанной ротной тактической группы.

Ее командир накануне штурма отдал приказ на проведение разведки системы охраны и обороны объекта. Сразу после этого часть подразделений была выведена в район проведения операции воздушным способом, оставшиеся — путем совершения марша на технике.


С различных направлений захваченный гидроузел блокировали десантно-штурмовой взвод на БТР‑80 и разведывательный взвод (Республика Беларусь), а также парашютный взвод сербов. Атаку решено было провести внезапно и с нескольких направлений! А учитывая тот факт, что со всех сторон террористы организовали прочную оборону, — дело предстояло нелегкое.


И вот подразделения приступают к штурму.

В воздухе появляется вертолет Ми‑8МТВ-5. Спустя несколько минут на воду производится высадка водолазного подразделения. Его задача — провести скрытый досмотр и разминирование шлюзов, после чего уничтожить охранение на своем направлении.

Группа водолазов на тросах осуществляет десантирование с приводнением. На вооружении водолазов — специальный подводный пистолет и автомат подводный специальный. Действовать с ними можно как под водой, так и в воздушной сфере.


В это время с целью отвлечения террористов на другие направления в дело вступает группа огневой поддержки из состава десантно-штурмового взвода из Беларуси. Осуществив выдвижение по воде на БТР‑80, гвардейцы-десантники уничтожают огневые точки террористов.

Между тем водолазы осуществляют осмотр шлюзов и проводят их разминирование. После этого приступают к уничтожению охранения террористов.

Дальше в дело вступает десант! Разведывательный взвод ротной тактической группы, состоящий из военнослужащих белорусских, российских и сербских вооруженных сил, под прикрытием водолазных подразделений осуществляет десантирование с парашютными системами специального назначения «Лесник‑3М». Примечательно, что десантирование снова проходит на воду.


На помощь своим коллегам спешит штурмовая группа, которая в это время проводит высадку посадочным способом из вертолета Ми‑8МТВ-5. Сразу после приземления, ведя огонь на ходу, российские гвардейцы стремительно продвигаются к объекту, где укрылись бандиты.

Пришло время в очередной раз проявить себя сербскому спецназу. Парашютный взвод, заняв выгодную позицию, осуществляет переправу через реку на надувных моторных лодках. Дальше — совместно с белорусскими десантниками — проводит штурм объекта, где террористы удерживают заложников.


Давление на бандитов усиливается со всех сторон! Еще несколько минут — и личный состав ротной тактической группы уже внутри здания. Преступники активно сопротивляются, но противостоять умелым и слаженным действиям десантников и спецназовцев из братских стран сил уже не остается. Захватчики обезврежены, заложники освобождены!

— Подобные учения, несомненно, нужны, — поделился впечатлениями после успешно проведенной операции командир разведывательного взвода из состава отдельного гвардейского десантно-штурмового батальона гвардии капитан Александр Занкевич. — Это прекрасная площадка для обмена опытом. Что-то мы почерпнули у российских и сербских коллег, что-то — они у нас. Что касается действий по освобождению заложников, то тут главное — стремительность и слаженность. Языковых проблем после недельного общения с нашими армейскими коллегами не возникает.


Гвардии капитан Александр Занкевич

 
Теги: Брест
 
 
Ссылка на источник 20
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На Брестчине продолжается активная фаза белорусско-российско-сербского тактического учения «Славянское...

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
«Днепр‑2017»: задача – укрепление безопасности
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

14.06.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика