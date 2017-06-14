﻿ «Днепр‑2017»: задача – укрепление безопасности. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

«Днепр‑2017»: задача – укрепление безопасности

14.06.2017 — Новости Общества | Белорусская военная газета  
Размер текста:
A
A
A

Сегодня под руководством начальника инженерных войск Вооруженных Сил — начальника управления инженерных войск Генерального штаба Вооруженных Сил полковника Андрея Куракова и начальника инженерных войск Западного военного округа Вооруженных сил Российской Федерации генерал-майора Валентина Марценюка началась активная фаза совместного тактико-специального учения белорусских и российских инженерных подразделений «Днепр‑2017».


Недавно российские военнослужащие прибыли на белорусскую землю. Здесь их традиционно встретили белорусские коллеги хлебом-солью.

Плечом к плечу военнослужащим понтонно-мостового батальона 188‑й гвардейской инженерной бригады и 330‑го отдельного инженерно-саперного батальона 4‑й танковой дивизии 1‑й танковой армии Западного военного округа предстоит выполнить ряд мероприятий инженерного обеспечения, в том числе по устройству и содержанию переправы через водную преграду — реку Днепр.


Полковник Андрей Кураков выразил уверенность в том, что все поставленные задачи будут успешно выполнены в указанные сроки, так как уровень подготовки военнослужащих двух стран очень высок.

— Это совместное учение носит сугубо оборонительный характер и подтверждает стремление Республики Беларусь к обеспечению укрепления региональной безопасности, а также приверженность нашего государства к выполнению союзнических обязательств в области военного сотрудничества наших стран, — подчеркнул полковник Андрей Кураков.

Капитан Александр Кибик, «Ваяр», фото автора

 
 
Ссылка на источник 20
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сегодня под руководством начальника инженерных войск Вооруженных Сил — начальника управления инженерных...

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
В приоритете – передовой опыт
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

14.06.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика