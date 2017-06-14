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В приоритете – передовой опыт

14.06.2017 — Новости Общества | Белорусская военная газета  
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Недавно на полигоне 103‑й отдельной гвардейской воздушно-десантной бригады Лосвидо прошел учебный сбор начальников полигонов и войсковых стрельбищ Вооруженных Сил. Мероприятие было организовано и проведено офицерами главного управления боевой подготовки Вооруженных Сил.

Основной целью сбора стала выработка у должностных лиц единых оптимальных подходов по руководству деятельностью полигонов и войсковых стрельбищ и по обеспечению соблюдения требований безопасности при проведении мероприятий боевой подготовки. Особое внимание в ходе занятий уделено соблюдению требований законодательства Республики Беларусь и нормативных актов Министерства обороны в повседневной жизнедеятельности полигонов.

В течение двух дней участники сбора смогли закрепить свои знания и навыки по организации и проведению занятий со специалистами полигонов и войсковых стрельбищ, порядку оборудования его инфраструктуры и поддержанию учебных объектов в исправном состоянии, накрытию мишенных полей, планированию и проведению их очисток.

Также в рамках мероприятия с должностными лицами был проведен круглый стол, в ходе которого военнослужащие обменялись передовым опытом по содержанию объектов полевой учебно-материальной базы и обеспечению мероприятий оперативной и боевой подготовки.

Капитан Александр Кибик, «Ваяр»

 
 
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Недавно на полигоне 103‑й отдельной гвардейской воздушно-десантной бригады Лосвидо прошел учебный сбор...

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