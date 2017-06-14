Запах пороха и вкус победы

Широкоплечий воин в камуфляже застыл на рубеже открытия огня. Его рука находится рядом с заряженным пистолетом. В воздухе буквально осязается напряжение.





— Готов?

— Готов!

— Огонь!

Спустя мгновение звучит первый выстрел, а за ним второй. Пули прошивают мишень. ­Спортсмен сразу же меняет позицию. На ходу успевая перезарядить пистолет. Секундная пауза — и очередная партия свинца улетает в цели…

Все, стрельба закончена. Оружие разряжено, на мишени отмечены попадания. Прошло около 40 секунд.

Все это время за ходом стрельбы наблюдают двое судей: первый контролирует безопасность выполнения упражнения и соблюдение правил, второй отвечает за подсчет результатов.





Этот краткий эпизод, свидетелем которого я стал на чемпионате ­Вооруженных Сил по стрельбе из штатного оружия, заставил меня немало удивиться. Нет, конечно, по долгу службы я не раз стрелял из пистолета Макарова. Но делать это на ходу и с различных дистанций, за ограниченное время и, что немаловажно, точно попадая в мишени, — это высший пилотаж. Такое я видел впервые. Однако для участников соревнований эта стрельба не составляла никакого труда.

— Мы постоянно тренируемся на полигонах, и стрельба у нас — одна из главных дисциплин, — рассказал представитель одного из спецподразделений. — Причем в любое время суток, погоду, время года и из различного оружия. Поэтому ребята хорошо подготовлены, и закономерно, что сейчас они показывают высокий результат.

А вот разобраться в правилах мне помог один из судей соревнований.

— В стрелковом тире устанавливается 14 основных и одна штрафная мишень. Она выделяется красным контуром, по ней нельзя вести огонь, — объясняет судья соревнований подполковник Александр Тыманович. — Остальные мишени участники поражают в свободном порядке. Главная сложность — это то, что упражнения выполняются на время. Помимо этого, стрельба ведется в движении, из различных положений, что создает дополнительные риски для других участников. Поэтому особое внимание мы уделяем требованиям безопасности. Если спортсмен нарушил эти требования, то следует незамедлительная дисквалификация.





Перед началом практической стрельбы на ознакомление с мишенной обстановкой дают пять минут, за это время участники вырабатывают тактику выполнения упражнения. Те же правила — и для практической стрельбы из автомата, но там несколько иная мишенная обстановка…

Тем временем звуки выстрелов не смолкают. На мишенях не остается «живого места»: участники бьют без промаха!..

Погода решила усложнить стрелкам задачу. Поднялся сильный порывистый ветер, а вслед за ним начался дождь. Сочетание далеко не самое лучшее. Но, судя по результатам, стрелкам это не очень мешает.

Чуть поодаль стоят военнослужащие, вооруженные автоматами АК‑74. Сейчас настанет их черед. Снаряжая магазины, участники переговариваются между собой, обсуждая расположение мишеней и позиции для стрельбы.

Перед началом этого этапа соревнований участникам дают возможность пройти участок и присмотреться к мишеням, потренироваться, правда, без оружия. Но и это уже немалый «бонус». Дело в том, что в таких жестких временных рамках военнослужащий действует практически на автомате, используя мышечную память. Это позволяет выиграть те доли секунд, которые и приносят победу.

И вот тренировка окончена. Очередной участник занимает позицию на старте. Звучит команда. Военнослужащий бежит к барьеру. Мишень — слева. Выстрел. В яблочко! Новая цель — за углом. Но и ее прошивает автоматная пуля. Смена позиции. Очередные картонные «враги» сражены точным огнем. Снова короткая перебежка, быстрая изготовка, несколько одиночных выстрелов. Ни одного промаха!

Упражнение закончено, автомат разряжен. Следующий военнослужащий становится на исходную.

— Подобные соревнования мы проводим уже не первый год, и отрадно видеть, как с каждым разом уровень подготовки участников растет, — рассказал главный судья соревнований подполковник Сергей Кот. — Также хочу отметить, что в этом году отличные результаты показали девушки. Вообще стрельба — сложная дисциплина. Здесь нужно сохранять хладнокровие, уметь поймать момент между ударами сердца и точно поразить мишень. Что совсем непросто при такой погоде и за ограниченное время. Но, судя по результатам, спортсмены великолепно справляются.

Тем временем на огневых рубежах продолжается напряженная борьба. Несмотря на не самую теплую погоду, становится по-настоящему жарко.

Спустя некоторое время тревожная симфония выстрелов смолкает, приходит время подвести итоги.

В командном зачете на верхнюю ступень пьедестала почета поднялись представители команды сил специальных операций Вооруженных Сил. Вторыми стали спортсмены из ВВС и войск ПВО, третье место — за военнослужащими частей центрального подчинения.

Стоит отметить, что перед этапом практической стрельбы прошли этапы классической стрельбы из пистолета Макарова и АК‑74.

В упражнении ПМ‑3, несмотря на мужской статус соревнований, первое место заняла сержант контрактной службы Наталья Горшкова (8‑я бригада радиационной, химической и биологической защиты), а в упражнении АК‑3 победил представитель военного факультета в БНТУ курсант Юрий Усов.

Вскоре победителям предстоит принять участие в международных соревнованиях.

Старший лейтенант Максим Гарлукович, «Ваяр», фото автора