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Бухгалтер из Борисова, похитивший у ЖСПК 200 тыс. долларов, получил 6,5 лет усиленного режима
15.06.2017 00:03 — Новости Общества | Tut.by
На шесть с половиной лет осужден житель Борисова за похищение денег со счетов ЖСПК, сообщает Минский областной суд.
38-летний житель Борисова, работая бухгалтером в шести жилищно-строительных потребительских кооперативах (ЖСПК),
«Речь идет о крупном хищении имущества путем введения в компьютерную систему ложной информации, сопряженном с несанкционированным доступом к компьютерной информации», — говорится в сообщении.
Борисовчанин признан виновным по ч.3,4 ст. 212 УК РБ (Хищение путем использования компьютерной техники) и осужден на шесть с половиной лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии усиленного режима. Также суд постановил конфисковать у него все имущество и лишить права заниматься деятельностью, непосредственно связанной с доступом к компьютерной информации, на срок пять лет.
В счет возмещения имущественного ущерба в пользу ЖСПК «Энергетик-2012» взыскано более Br320 тыс., ЖСПК «Маяк-2010» — Br76 тыс., ЖСПК «№ 77 г. Борисов» — Br1 тыс., ЖСПК «№ 99 г. Борисов» — свыше Br4 тыс.
Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован и опротестован в установленном законом порядке.
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В общей сложности за несколько лет со счетов кооперативов было похищено более Br400 тыс.
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