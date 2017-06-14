Бухгалтер из Борисова, похитивший у ЖСПК 200 тыс. долларов, получил 6,5 лет усиленного режима

На шесть с половиной лет осужден житель Борисова за похищение денег со счетов ЖСПК, сообщает Минский областной суд.

38-летний житель Борисова, работая бухгалтером в шести жилищно-строительных потребительских кооперативах (ЖСПК), похищал деньги их членов . Факты хищений установлены во время совместной проверки финансово-хозяйственной деятельности ЖСПК, проведенной работниками финансовой милиции и Борисовского межрайонного комитета государственного контроля. По данным следствия, бухгалтер под видом возврата паевых взносов перечислял деньги членов кооперативов на личные расчетные счета, а также открытые на имя родственников и знакомых. Впоследствии они деньги обналичивали и передавали фигуранту. В общей сложности за несколько лет со счетов кооперативов было похищено более Br400 тыс.

«Речь идет о крупном хищении имущества путем введения в компьютерную систему ложной информации, сопряженном с несанкционированным доступом к компьютерной информации», — говорится в сообщении.

Борисовчанин признан виновным по ч.3,4 ст. 212 УК РБ (Хищение путем использования компьютерной техники) и осужден на шесть с половиной лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии усиленного режима. Также суд постановил конфисковать у него все имущество и лишить права заниматься деятельностью, непосредственно связанной с доступом к компьютерной информации, на срок пять лет.

В счет возмещения имущественного ущерба в пользу ЖСПК «Энергетик-2012» взыскано более Br320 тыс., ЖСПК «Маяк-2010» — Br76 тыс., ЖСПК «№ 77 г. Борисов» — Br1 тыс., ЖСПК «№ 99 г. Борисов» — свыше Br4 тыс.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован и опротестован в установленном законом порядке.