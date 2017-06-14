﻿ Бухгалтер из Борисова, похитивший у ЖСПК 200 тыс. долларов, получил 6,5 лет усиленного режима. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Бухгалтер из Борисова, похитивший у ЖСПК 200 тыс. долларов, получил 6,5 лет усиленного режима

15.06.2017 00:03 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

На шесть с половиной лет осужден житель Борисова за похищение денег со счетов ЖСПК, сообщает Минский областной суд.

38-летний житель Борисова, работая бухгалтером в шести жилищно-строительных потребительских кооперативах (ЖСПК), похищал деньги их членов. Факты хищений установлены во время совместной проверки финансово-хозяйственной деятельности ЖСПК, проведенной работниками финансовой милиции и Борисовского межрайонного комитета государственного контроля. По данным следствия, бухгалтер под видом возврата паевых взносов перечислял деньги членов кооперативов на личные расчетные счета, а также открытые на имя родственников и знакомых. Впоследствии они деньги обналичивали и передавали фигуранту. В общей сложности за несколько лет со счетов кооперативов было похищено более Br400 тыс.

«Речь идет о крупном хищении имущества путем введения в компьютерную систему ложной информации, сопряженном с несанкционированным доступом к компьютерной информации», — говорится в сообщении.

Борисовчанин признан виновным по ч.3,4 ст. 212 УК РБ (Хищение путем использования компьютерной техники) и осужден на шесть с половиной лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии усиленного режима. Также суд постановил конфисковать у него все имущество и лишить права заниматься деятельностью, непосредственно связанной с доступом к компьютерной информации, на срок пять лет.

В счет возмещения имущественного ущерба в пользу ЖСПК «Энергетик-2012» взыскано более Br320 тыс., ЖСПК «Маяк-2010» — Br76 тыс., ЖСПК «№ 77 г. Борисов» — Br1 тыс., ЖСПК «№ 99 г. Борисов» — свыше Br4 тыс.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован и опротестован в установленном законом порядке.

 
 
Ссылка на источник 52
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В общей сложности за несколько лет со счетов кооперативов было похищено более Br400 тыс.

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
Сельсоветам проще снести пустующие дома, находящиеся на балансе государства, чем продавать
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика