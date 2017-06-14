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Долги Беларуси, деньги Wargaming, мировой порнотрафик и пожар в Лондоне - важное за вчера

15.06.2017 07:00 — Новости Общества | Tut.by  
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Доброе утро!

Начнем, уж простите, со страшной цифры: В Беларуси ежегодно выявляют около 50 тысяч новых случаев рака, и чаще всего это гормонозависимые опухоли, связанные именно с образом жизни. Берегите себя, пожалуйста.

ВАЖНОЕ

Беларусь хочет занять на Западе до 1 млрд долларов. Власти поручили Citigroup и Raiffeisen Bank International организовать встречи с инвесторами по поводу размещения долларовых евробондов. Ожидается размещение двух траншей еврооблигаций — 5-летних и 10-летних.

За прошлый год государственный долг Беларуси увеличился на 11,7% и достиг 39,2 млрд рублей. Это число в два раза больше доходов республиканского бюджета и составляет 41,7% к ВВП. Критическое значение — 45−50%. На обслуживание внешнего и внутренних долгов Беларусь тратит 10% республиканского бюджета. Больше уже нельзя.

«Танчики» всё? Зарегистрированная в Лондоне компания Wargaming.net LLP, которой принадлежал кипрский Wargaming.net Ltd, разработчик многопользовательских интернет-игр, самая популярная из которых World of Tanks, подала документы на ликвидацию. Участники рынка считают, что это решение принято для того, чтобы больше не раскрывать финансовую отчетность компании. А с финансами у компании все не очень хорошо.

В Лондоне уже сутки горит жилая высотка: известно о 12 погибших, много пострадавших и пропавших без вести. Ожидается, что число жертв будет расти, а операция на месте пожара будет «длинной и сложной» — может понадобиться несколько дней, чтобы полностью потушить дом.


Трамп продлил санкции в отношении властей Беларуси. В США считают, что действия и политика некоторых членов нашего правительства и других лиц подрывают демократические процессы в Беларуси, в стране имеют место нарушения прав человека, связанные с политическими репрессиями, коррупция.

ПОПУЛЯРНОЕ

На днях стало известно, что в одном из частных домов в Могилеве найдены тела супружеской пары с ножевыми ранениями. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, по одной из них муж сначала ударил ножом жену, а затем покончил с собой. Знакомые семьи рассказали TUT.BY о погибших.

Невероятная история «перегибов на местах»: выпускницу школы забрали из семьи при странных обстоятельствах. Либо произошло некое чудовищное недоразумение, либо кто-то уж очень вольно трактует Декрет № 18, обязывающий государственные органы защищать несовершеннолетних…

В разгар отпускного сезона рассказываем, как отдохнуть в Одессе десять дней за 500 долларов без турагентства.


Дресс-код в столичных заведениях по-прежнему есть. Иногда из-за его несоблюдения можно не попасть не только в элитный клуб или ресторан, но даже в бар. Мы спросили минчан, куда и в чем их когда-то не пускали, попросили представителей заведений объяснить, почему, и выслушали мнение ресторатора Вадима Прокопьева о дресс-коде как таковом. Универсальное правило от Прокопьева, кстати: «Если не знаете, что надеть, есть универсальный совет: вечером во всех местах, где есть формальный сервис, мужчин не портит клубный пиджак, а женщин — коктейльное платье неброской расцветки».

Немного об «этом»: крупнейший в мире порносайт проанализировал свой десятилетний опыт и рассказал о главных привычках и предпочтениях посетителей ресурса. Оказывается, на них влияют текущие события и тренды: например, после того как было объявлено о победе Дональда Трампа на президентских выборах в США, трафик PornHub вырос на десять процентов!

ЧТО ЕЩЕ СТОИТ ПОСМОТРЕТЬ И ПОЧИТАТЬ

Узнали, почему белорусы становятся донорами крови и сколько за это платят. Кстати, врачи уверены, что кровь нужно дарить, а не продавать — и многие действительно стали отказываться от платы!


По всей России 12 июня прошли акции протеста против коррупции. Многие из них власти не разрешили и прибегли к массовым задержаниям. Похожие по масштабу протесты прошли как в самой России 26 марта, так и в Беларуси — днем ранее. Мы нашли пять сходств и различий в том, как митингуют и разгоняют в Беларуси и России.

Еще вчера попробовали выяснить, сколько наших соотечественников уезжает из страны «за лучшей долей» — и знаете, счет идет на сотни тысяч.

В минувшую субботу рожденные в 2000 году получили свои школьные дипломы. Какое оно — первое поколение XXI века в Беларуси: о чем мечтает, что читает, где тусуется и сколько спит, кого смотрит на YouTube и какой видит нашу страну через 15 лет. Знакомьтесь, очень интересные дети миллениума!

Все новости среды, 14 июня

Кстати. Вчера абитуриенты сдавали ЦТ по русскому языку — и мы снова собрали для вас десять вопросов по школьной программе. Проверьте, хорошо ли вы ее знаете.

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Теги: Могилев
 
 
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Доброе утро! Начнем, уж простите, со страшной цифры: В Беларуси ежегодно выявляют около 50 тысяч новых случаев рака, и чаще всего это гормонозависимые опухоли,...

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