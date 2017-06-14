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Долги Беларуси, деньги Wargaming, мировой порнотрафик и пожар в Лондоне - важное за вчера
15.06.2017 07:00 — Новости Общества | Tut.by
Доброе утро!
Начнем, уж простите, со страшной цифры: В Беларуси ежегодно
ВАЖНОЕ
Беларусь
За прошлый год государственный долг Беларуси увеличился на 11,7% и достиг 39,2 млрд рублей. Это число в два раза больше доходов республиканского бюджета и составляет 41,7% к ВВП. Критическое значение — 45−50%. На обслуживание внешнего и внутренних долгов
«Танчики» всё? Зарегистрированная в Лондоне компания Wargaming.net LLP, которой принадлежал кипрский Wargaming.net Ltd, разработчик многопользовательских интернет-игр, самая популярная из которых World of Tanks, подала документы на ликвидацию. Участники рынка считают, что это решение принято для того, чтобы больше не раскрывать финансовую отчетность компании.
В Лондоне уже сутки
Трамп
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Доброе утро! Начнем, уж простите, со страшной цифры: В Беларуси ежегодно выявляют около 50 тысяч новых случаев рака, и чаще всего это гормонозависимые опухоли,...
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