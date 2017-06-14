В конце мая в Минске заработали магазины одежды и аксессуаров Funny Prices, где все продают по фиксированной цене — 5.59 рублей. Мы решили выяснить, пользуются ли популярностью такие вещиу минчан и можно ли в действительности купить что-то стоящее за эти деньги.





«Ну, конечно, китайцы шили второпях»

Сходу не скажешь, что в 15.00 в выходной магазин сети возле станции метро «Спортивная» полон. Покупатели рассматривают вещи, а некоторые по привычке проверяют ценник. Но все товары действительно пестрят зелено-красной надписью 5.99.





Мужской ряд одежды вдоль стены не отличается разнообразием. Висят исключительно майки и шорты одного фасона. Единственное их отличие — это расцветка. Много вещей в полоску и клетку.

Сразу заметно, когда начинается ряд женских моделей: цветовая гамма становится более разнообразной — цветы, леопард, сердечки и даже логотип компании «Apple».

Одна из покупательниц, тщательно рассматривает вещи. Говорит, надо взять ножницы, нитки и иголку, чтобы придать товарный вид шортам. «Ну конечно, китайцы шили второпях», — рассуждает женщина.





— Вот видите, здесь нитки торчат. Они тут везде, но я дома немножко поправлю. Зато муж будет одет. Если вспомнить, что это 6 рублей, то можно простить. Уже дешевле-то нет. Майку я ему покупала тут же. Видно, затраты труда здесь минимальные, поэтому такая цена.

Для мальчиков продают спортивные майки, шорты цвета хаки и совсем детские джемпера в полосочку. На бирках написано, что это 100% хлопок.









«А что, за такие деньги, чем они плохие? Посмотрите. Состав 100% хлопок. А где вы за 6 рублей найдете такие вещи?», — удивляется бывший экономист, пенсионерка Алла Васильевна.

— Тут были такие шарфы, огромные палантины. В других магазинах они стоят 30 рублей, а тут 6. Это же не б/у. Ну и что, что производитель Китай? Практически все производится в Китае и не только у нас, а во всем мире. Внуку я покупала джинсы, стоили 50 рублей, а здесь 5.99! Вот вам качество, вот вам все.





«Были бы большие размеры — очередь была бы километровая»

Подходим к женскому отделу. Тут ассортимент более разнообразен и по цвету, и по дизайну. Очень много вещей для девочек-подростков: джинсы с принтами, интересные майки, летние шорты, сарафаны.





















Но покупателей интересуют большие размеры. Продавец-консультант поясняет, что в день привоза в субботу «размели все».

«Если бы тут были большие размеры, то очередь была бы вообще километровая!», — говорит одна из покупательниц.





Достаточно популярен и отдел аксессуаров. Вот, например, бабушка хочет внучке найти летнюю сумку.

— Она у меня школьница, 6 класс. Здесь же неделю назад купили маечку. И бабушка купила себе, и подругу привела. Ну это же такое, домашнее, не нарядное. Хотите за 6 рублей, чтобы было что-то стоящее? Но хлопок — вот что самое ценное. Хлопковые вещи хорошо дома носить. А для деток, может, оно и нарядное.

Рядом стоит банкир Наталья и следователь Юрий. Семейная пара ищет ремень для ребенка. «Я конкретно ищу ремни. Мне тут ничего больше не надо», — говорит женщина.





Интересуют покупателей и солнечные очки, моделей которых тут достаточно. Продавец говорит, что и этот товар за выходные почти весь разобрали.

— Большинство посетителей узнают о нас от друзей либо случайно вывески видят. Максимальный чек был 113 рублей — 19 вещей.