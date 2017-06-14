Алкоголь, громкая музыка и красота природы. Что думают туристы о круизе по белорусским рекам

Больше месяца первый белорусский круизный теплоход «Белая Русь» бороздит отечественные реки. TUT.BY почитал отзывы, которые оставляют российские туристы, после недельного речного путешествия по Полесью.





В свой первый круиз «Белая Русь» отправилась 29 апреля . С этого времени теплоход без остановок ходил из Бреста в Мозырь и обратно. Как сообщил TUT.BY замгендиректора по экономике РУЭСП «Днепро-Бугский водный путь» Сергеем Зубко, средняя загруженность «Белой Руси» составляет свыше 80%. В основном туры в круиз «Жемчужины Полесья» покупают туристы из России.

На сайте российского туроператора уже размещены фотографии отзывов первых пассажиров отечественного теплохода из книги предложений.

«Идет первый день нашего путешествия по любимой стране — Беларуси, — написал москвич Юрий Ефимов. — Удивительная природа, отзывчивые люди, внимательный экипаж, который внемлет нашему любому желанию. Первая экскурсия (судя по всему имеется ввиду экскурсия по Брестской крепости — Прим. TUT.BY) удивила многообразием и высоким уровнем подготовки экскурсовода, которой отдельные слова благодарности (…) Еда отменная. Столько съесть невозможно. Но очень вкусно. Приедем обязательно».

Группа туристов из Санкт-Петербурга и Москвы, которая подписалась в своем отзыве как «стол № 1», отметила высокий уровень подготовки экипажа: «Мы были первопроходцами вместе с вами. Как красивы ваши обычаи, природа и вы сами. Спасибо за доброжелательность и готовность исполнить все наши желания и даже капризы».

Еще один неподписавшийся пассажир отметил высокий уровень обслуживания пассажиров: «Официанты были вежливыми и быстрыми в обслуживании. Особый профессионализм чувствовался у официантки Екатерины. На любую просьбу или даже требование людей она могла найти четко сформулированный и грамотно поставленный ответ».





Безымянный «ревизор» также внес свое предложение на будущее:

«Прошу проработать вопрос об ограничении количества бесплатного алкоголя в связи с неумением некоторых пассажиров ограничивать себя в его употреблении».

Пассажир из Москвы в своем отзыве отметил, что был «приятно удивлен» путешествием на белорусском теплоходе: «Я был во многих теплоходных экскурсиях, но это… Это просто „кайф“. Ребята, так держать. И колорит не меняйте. Это очень хорошо. Ура».



Каюта люкс «Янка Купала»

Туристы из Московской области тоже остались довольны круизом. В своем отзыве они отметили работу команды, наличие в каютах холодильника и телевизора, «который работает при движении». Пассажиры также оставили три предложения: «1.Дискотека и громкая музыка очень хороши для одной части туристов. Но есть и другие путешественники, которые едут за релаксом, наслаждением берегами, природой — ведь слышно с борта, как поют птицы. 2. Хотелось бы в ресторане-баре смотреть и слушать не известные каналы ТВ, а песни, музыку, познавательные фильмы о Беларуси, стране, по которой мы идем. Хотим узнать о ней больше, погрузиться в ее традиции и колорит (концерт народного ансамбля в первый вечер был великолепен). 3. Хочется побольше овощей и фруктов в питании, попробовать белорусскую кухню».



Каюта люкс «Якуб Колас»

В беседе с TUT.BY Сергей Зубко отметил, что ко всем предложениям туристов относятся с вниманием. Так, например, по просьбам отдыхающих был изменен график хода судна. Если раньше теплоход отчаливал ночью, а причаливал рано утром, то теперь «Белая Русь» пристает к берегу немного позднее, чтобы у пассажиров было больше времени полюбоваться красотами Полесья.

Напомним, цена речного круиза на «Белой Руси» немаленькая. Самый бюджетный вариант путевки на одного человека в июле-августе — 350 долларов, путешествие в самом дорогом люксе стоит 2316 долларов.