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На памятные мероприятия по случаю 76-й годовщины начала войны ожидается больше 2000 гостей
15.06.2017 08:20 — Новости Общества | Tut.by
Ровно через неделю в Бресте состоится событие, по своей значимости для города сопоставимое, возможно, с 9 мая. В ночь на 22 июня брестчане и гости соберутся в три часа утра в Брестской крепости, чтобы встретить рассвет таким, каким его встречали в 1941 году. О том, как пройдут торжественные мероприятия, связанные с этой датой,
– Гости начнут съезжаться 20-21 июня, – пояснил зампред. – Ожидается, что из разных уголков СНГ нас посетят 22 делегации, больше половины уже подтвердили свое участие. 80% номерного гостиничного фонда в городе уже забронировано, таким образом, мы можем судить, что в Брест приедет 2000-2500 человек. Мы уже сейчас испытываем некоторую нехватку мест в гостиницах города, но разместим каждого гостя. Реконструкторы будут жить не в отелях, а в летнем лагере, который разобьют непосредственно рядом с местом «сражений», в Брестской крепости.
Мероприятия традиционно начнутся вечером 21 июня. В среду на улицах города пройдет реконструкция последнего мирного дня в Бресте. Люди в костюмах из 30-40-х пройдут по улицам города от Зубачева по Гоголя в сторону Советской. На пешеходной артерии и развернутся главные события. В атмосферу последнего мирного дня погрузят прохожих выставки предметов довоенной эпохи, которые готовят Брестский областной краеведческий музей и Музей истории города. Музыкальное сопровождение обеспечит городской духовой оркестр. Примерное начало мероприятий – 16.00, затянутся они до позднего вечера.
Основные же камерные события 76-й годовщины начала войны пройдут ночью на площади Церемониалов Брестской крепости. Здесь состоится митинг-реквием, в котором примут участие руководство области, города, делегации городов-побратимов. Организаторы решили в этом году начать митинг-реквием чуть раньше, в три часа ночи, а уже в пять реконструкторы на Западном форту восстановят картину военных сражений. В этом году власти города получили около 500 заявок на участие в реконструкции. К нам приедут гости даже из таких далеких стран, как Китай и Япония.
Война никогда не объединяет людей. Нас объединяет память о тех трагических днях, которые не должны повториться. Ночной митинг в крепости – как раз такой случай.
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