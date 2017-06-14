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На памятные мероприятия по случаю 76-й годовщины начала войны ожидается больше 2000 гостей

15.06.2017 08:20 — Новости Общества | Tut.by  
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Ровно через неделю в Бресте состоится событие, по своей значимости для города сопоставимое, возможно, с 9 мая. В ночь на 22 июня брестчане и гости соберутся в три часа утра в Брестской крепости, чтобы встретить рассвет таким, каким его встречали в 1941 году. О том, как пройдут торжественные мероприятия, связанные с этой датой, рассказал "Вечернему Бресту" заместитель председателя горисполкома Сергей Жуков.


– Гости начнут съезжаться 20-21 июня, – пояснил зампред. – Ожидается, что из разных уголков СНГ нас посетят 22 делегации, больше половины уже подтвердили свое участие. 80% номерного гостиничного фонда в городе уже забронировано, таким образом, мы можем судить, что в Брест приедет 2000-2500 человек. Мы уже сейчас испытываем некоторую нехватку мест в гостиницах города, но разместим каждого гостя. Реконструкторы будут жить не в отелях, а в летнем лагере, который разобьют непосредственно рядом с местом «сражений», в Брестской крепости.

Мероприятия традиционно начнутся вечером 21 июня. В среду на улицах города пройдет реконструкция последнего мирного дня в Бресте. Люди в костюмах из 30-40-х пройдут по улицам города от Зубачева по Гоголя в сторону Советской. На пешеходной артерии и развернутся главные события. В атмосферу последнего мирного дня погрузят прохожих выставки предметов довоенной эпохи, которые готовят Брестский областной краеведческий музей и Музей истории города. Музыкальное сопровождение обеспечит городской духовой оркестр. Примерное начало мероприятий – 16.00, затянутся они до позднего вечера.

Основные же камерные события 76-й годовщины начала войны пройдут ночью на площади Церемониалов Брестской крепости. Здесь состоится митинг-реквием, в котором примут участие руководство области, города, делегации городов-побратимов. Организаторы решили в этом году начать митинг-реквием чуть раньше, в три часа ночи, а уже в пять реконструкторы на Западном форту восстановят картину военных сражений. В этом году власти города получили около 500 заявок на участие в реконструкции. К нам приедут гости даже из таких далеких стран, как Китай и Япония.

Война никогда не объединяет людей. Нас объединяет память о тех трагических днях, которые не должны повториться. Ночной митинг в крепости – как раз такой случай.

Программа мероприятий, посвященных Дню всенародной памяти жертв Великой Отечественной войны 21-22 июня 2017 г., Брест

21 июня

Брестская крепость-герой

с 14.30 «Палаточный лагерь довоенной крепости» (площадка у кафе «Цитадель»)

Ул.Зубачева - ул.Гоголя - ул.Советская

17.00 Марш реконструкторов

Улица Советская

Площадка ГТС (Советская, 33)
18.00 «Брест предвоенный» - музыкальная программа с Брестским городским духовым оркестром

Поэтическая площадка (Музыкальная площадка)
18.00 «Казалось, что впереди вся жизнь» - музыкально-поэтическая программа

Площадка у Выставочного зала (ул.Советская, 54)
Из фондов УК «Брестский областной краеведческий музей»: «Быт предвоенного Бреста»;
Фотодокументальная выставка «Мы для Победы ничего не пожалели».
«Завтра была война» - фотодокументальная выставка ГУК «Музей истории города Бреста»

22 июня

Брестская крепость-герой

00.00 - 4.30 «Палаточный лагерь довоенной крепости» (площадка у кафе «Цитадель»)
2.00 - 4.30 «Дорога памяти» (от «Звезды» до Площади Церемониалов)

Площадь Церемониалов
3.30 Митинг-реквием, посвященный Дню всенародной памяти жертв Великой Отечественной войны

Территория Кобринского укрепления
5.00 Военно-историческая реконструкция «22 июня. Брестская крепость»

 
Теги: Брест
 
 
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