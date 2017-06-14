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Предстоит заинтересованный разговор
15.06.2017 — Новости Общества | Заря над Бугом
Сегодня в районе пройдет единый день информирования. Его тема — «О мерах по обеспечению безопасной жизнедеятельности населения Брестского района». Представители информационно-пропагандистских групп райисполкома встретятся с трудовыми коллективами предприятий и организаций Прибужья, населением по месту жительства. Предстоит живой и заинтересованный разговор.
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Сегодня в районе пройдет единый день информирования. Его тема — «О мерах по обеспечению безопасной жизнедеятельности населения Брестского района». Представители...
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