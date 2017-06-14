На гомельском заводе разработали вагон-кухню для приготовления пищи в условиях ЧС

Вагон представляет собой мобильный пункт для приготовления горячей пищи в условиях чрезвычайных ситуаций. Он может применяться на железных дорогах стран СНГ шириной колеи 1520 мм в составе поездов при скорости до 120 км/ч.





— Этот уникальный по своей конструкции вагон разработан по заказу МЧС Казахстана. Первый вагон уже отправлен заказчикам, — рассказали на гомельском вагоностроительном заводе.

Планировка вагона-кухни включает рабочий тамбур, служебное, моечное, машинное, котельное отделения, кладовую скоропортящихся продуктов, холодный и горячий цехи, другие рабочие зоны. Холодильные установки кладовой могут поддерживать температурные режимы от 0° С до +6°С и от -15° С до -20° С. Оборудование горячего цеха позволяет готовить горячие блюда, выпечку, десерты.





В помещениях холодного и горячего цехов размещены системы кондиционирования воздуха. Автономную работу электрооборудования, установленного в вагоне, обеспечивает дизель-генераторная установка.