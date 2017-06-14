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В Витебске выпускают уникальную "шайбу", которая защищает электрооборудование от грозы

15.06.2017 08:39 — Новости Общества | Tut.by  
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Витебский завод радиодеталей первым на постсоветском пространстве освоил выпуск изделий, которые защищают электрооборудование от грозы. Российский партнер инвестировал в предприятие более 5 млн долларов. И намерен вложить еще столько же, но уже в строительство нового завода.

Этот металлический предмет обладает уникальными свойствами: принимая на себя удар молнии, сгорает, но защищает от повреждения любое электрооборудование. А для этого нужна серьезная закалка. Формула успеха проста: сплав оксида цинка, ниодима и алюминия. За изделием, похожим на шайбу, покупатели выстраиваются в очередь. 50 тысяч штук изделий уже продали.

Аналогов на постсоветском пространстве сегодня нет. Раньше такую продукцию импортировали из Китая и Германии. Белорусско-российская разработка оказалась конкурентоспособной по цене и качеству.

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Курс на инновации Витебский завод радиодеталей взял 4 года назад, когда партнером стала крупная компания из Санкт-Петербурга. За это время объемы производства выросли в три раза. Инвестор пришел не только с деньгами, но и с новыми технологиями.

На сегодняшний день на предприятии трудятся почти 700 человек, готовы взять еще несколько десятков сотрудников. Условие одно — надо быть хорошим специалистом в микроэлектронике.

Более 90% продукции предприятия идет на экспорт в Молдову, Азербайджан и Индию. Но основной рынок сбыта — Россия. В ближайшее время инвестор намерен вложить средства в создание перерабатывающего завода. Это еще 5 млн долларов инвестиций и 300 рабочих мест. Новое совместное производство разместится на двух площадках — в Витебске и Орше, а заработает уже к концу 2018 года.

 
Теги: Витебск
 
 
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Этот металлический предмет обладает уникальными свойствами: принимая на себя удар молнии, сгорает, но защищает от повреждения любое электрооборудование.

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