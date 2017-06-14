Веревочный парк и Wi-Fi.В Городокском районе откроется новый детский лагерь

Новый загородный оздоровительный лагерь откроется в Витебской области — в бывшей школе в деревне Кабище Городокского района, сообщили в областном управлении Республиканского центра по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения.

Оптимизация в системе образования позволила сэкономить деньги и направить их на обустройство загородного оздоровительного лагеря.

«Здание бывшей школы находится в сосновом бору, его полностью переоборудовали, сейчас завершают ремонт. Внутри — спальные комнаты на 100 мест, комнаты отдыха, столовая и пищеблок. Купили новую мебель, постельные принадлежности. Детям даже будет предоставлен бесплатный Wi-Fi. К началу смены здесь появится веревочный парк. Детей также будут возить в Городок — на скалодром», — отметили в Городокском центре детей и молодежи, структурным подразделением которого и стал новый объект.

В этом сезоне организуют две профильные смены для ребят 6−18 лет: художественно-эстетическая и спортивно-туристическая — с дополнительной кружковой работой. «Около половины мест выделили для сирот, детей из многодетных и опекунских семей. Путевки уже активно раскупают, мы ждем школьников со всей области и не только. Например, приедут пятеро ребят из Москвы», — добавили в центре детей и молодежи.

При этом в Витебском районе на один объект летнего оздоровления временно стало меньше. Лагерь «Восток» ранее принадлежал предприятию «ВЗЭП», но в этом году его передали кондитерской фабрике «Витьба», сейчас он закрыт на ремонт.

Всего на летних каникулах в области планируют оздоровить 43 620 мальчиков и девочек, в том числе 15 тысяч — в лагерях с круглосуточным пребыванием детей и 28,6 тысячи — с дневным.

Некоторые из 650 лагерей с дневным пребыванием и 28 стационарных уже работают. Кроме того, более 2 тысяч школьников отдохнут в 12 лагерях, открытых в школах-интернатах, сельских школах, туристско-оздоровительных комплексах.