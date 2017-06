Ректор в изгнании: что на самом деле не так с доходами экс-главы ЕГУ

Европейский гуманитарный университет — частный университет, основанный в Минске в 1992 году, после закрытия белорусскими властями в 2004 году продолжил свою работу в Вильнюсе. В последние годы ЕГУ стал источником не столько знаний и академической свободы, сколько скандалов.



"Нельзя обвинять человека только за то, что он богат", — сообщили авторы расследования о капитале одного из бывших ректоров ЕГУ. В расследовании, опубликованном медиапроектом "Реформация", в доказательство богатства приводятся снимки дома бывшего сотрудника ЕГУ в одном из американских штатов.

Sputnik разобрался, за что можно обвинять богатого человека — бывшего ректора Гарри Дэвида Поллика, и стоит ли.

Сколько потратил на себя Поллик

Сюжетная линия расследования основана на нескольких снимках и предположении. На снимках представлен выставленный на продажу в штате Колорадо дом, владельцем которого является приглашенный в 2014 году ректором в ЕГУ Гарри Поллик.

"19 сентября 2014 года Управляющему совету ЕГУ были предоставлены полномочия подписать с Гарри Полликом контракт, по которому ежегодная компенсация и.о. ректора белорусского университета в изгнании с 500 студентами-очниками должна была составить без малого 230 тысяч евро. По информации от источников в администрации университета, необходимостью выплачивать долги по кредиту за построенный в 2011 году жилой комплекс в Колорадо, возможно, и объясняется появление Гарри Поллика в ЕГУ", — полагает автор расследования Серж Харитонов.



Расследование привлекло внимание ряда медийных лиц, которые, впрочем, прояснить детали или добавить недостающие факты не смогли. Лидер партии ОГП Анатолий Лебедько, поделившийся информацией о недвижимости ректора в своих соцсетях, в беседе с корреспондентом Sputnik заявил, что представленные данные считает "говорящими".

Серж Харитонов в расследовании также отметил, что в 2010 году Гарри Поллик был уволен из американского университета Birmingham-Southern College, оставив последний с дефицитом бюджета в 5 миллионов долларов. Sputnik связался с журналистом Грегом Гаррисоном, проводившим расследование по этому делу.

"Его ошибки стоили колледжу примерно пяти миллионов долларов в год. Пришлось принять серьезные меры, в том числе — сократить 51 позицию персонала. Кроме того, он тратил деньги на проекты, которые колледж не мог себе позволить — например, строительство футбольного стадиона и создание футбольной команды. Думаю, он руководствовался философией "постройте его, и они придут", распоряжаясь финансами факультета. Он тратил много денег в попытке сделать колледж более привлекательным для перспективных студентов, веря, что это увеличит число зачисленных", — рассказал Гаррисон, комментируя прежние достижения ректора, призванного "поправить" финансы ЕГУ.

ЕГУ: связь между недвижимостью и университетом — в фантазиях автора

ЕГУ официально прокомментировал результаты расследования.

"Нарративная линия статьи основана на конструкции из одного "вероятно" и трех "возможно", что наглядным образом иллюстрирует уровень утверждений автора. Как известно из открытых данных графства Джефферсон (штат Колорадо), проф. Поллик приобрел земельный участок в октябре 2008 года и завершил строительство жилого дома в 2011 году. Учитывая, что проф. Поллик начал работать в ЕГУ в декабре 2013 года, связь между недвижимостью проф. Поллика и университетом существует исключительно в фантазиях автора", — сообщается на сайте ЕГУ.

Администрация вуза с сожалением констатировала, что в марте 2012 года автор статьи на "Реформации" Серж Харитонов был отчислен из ЕГУ за академическую неуспеваемость.

"Используя аргументационную стилистику автора, вероятно, можно утверждать, что последствия академической неуспеваемости до сих пор проявляются в ежегодных усердиях автора по привлечению внимания к своей персоне в белорусских медиа", — прокомментировали в ЕГУ.

В беседе со Sputnik Харитонов прокомментировал заявление администрации.

"В 2011 году ректор Михайлов собственноручно подписал мне Outstanding Achievement Award, которую я получил вместе с бакалаврским дипломом. В том же году я поступил на магистерскую программу в ЕГУ, но ушел оттуда после первого семестра, так как магистерский курс мало отличался от предметов, которые я проходил в бакалавриате. Администрация ЕГУ прокомментировала мою статью личными выпадами и даже придумала историю о моем отчислении. Это довольно забавно — особенно учитывая, что впоследствии я закончил одну из лучших в Европе магистерских программ по международному праву в University of Birmingham, одновременно получив две очень престижные британские премии — стипендию Chevening Британского МИД и международную стипендию для аспирантов Бирмингемского университета. Учитывая, что the University of Birmingham был признан The Times университетом года в Британии, когда я там учился, комментарии ЕГУ выглядят очень жалкой и неумелой попыткой облить меня грязью", — считает Харитонов.



Харитонов: проверка людей вроде Поллика — мое хобби

Первой работой Харитонова после окончания бакалавриата ЕГУ в 2011 году была позиция аналитика в головном офисе консалтинговой компании Ward Howell International в Москве, которая специализируется на подборе руководителей высшего звена для крупных бизнесов в Евразии.



"Проверка профессионального прошлого людей вроде Поллика была моей работой и со временем превратилась в привычку и хобби. В 2014 году выпускники ЕГУ выбрали меня в качестве президента Ассоциации выпускников, к тому времени мне уже было известно о том, почему Поллик лишился позиции президента университета Birmingham-Southern. Так появилась моя первая статья на портале KYKY.ORG о Поллике, в которой я предупреждал ЕГУ о возможных последствиях. С 2014 года я публиковал еще множество материалов на эту тему, но только сейчас эта история приобрела общенациональный резонанс", — рассказал автор расследования.

Харитонов также пояснил, что располагает всеми документами, необходимыми для подтверждения представленных в расследовании утверждений.

"Расследование проводилось при помощи инструментов, которым в рамках программы Press Club Belarus меня обучил специалист Академии Би-Би-Си по онлайн-расследованиям Пол Майерс, признанный авторитет британской журналистики. Я готов представить все документы, которые подтверждают принадлежность именно этого жилого комплекса к Гарри Поллику (который, как мне известно, в отличие от ЕГУ вообще отказался комментировать эту ситуацию), однако из этических соображений мы не размещали этих документов, так как они содержат персональные данные", — пояснил журналист отсутствие в материале документов.

Он также отметил, что в тексте присутствуют ссылки на отчет аудиторов из Deloitte, которые проверяли сомнительную схему академика Михайлова в ЕГУ. Это расследование также основывается на документах Deloitte.

"ЕГУ даже пытался оспорить отчет аудиторов через компанию, которая обслуживает одного из фигурантов этого кейса, однако ни одного факта, опровергающего отчет Deloitte, не предоставлено до сих пор. Гарри Поллик действительно получил много денег, которые могли быть стипендиями для студентов ЕГУ, но это не значит, что я желаю ему зла. Моя задача — информирование людей о фактах, а не передача персональных данных. Я также обращаю ваше внимание, что кроме Гарри Поллика есть еще как минимум три человека, которые получали в ЕГУ необоснованные, по версии Deloitte, выплаты — это Анатолий Михайлов, Грегори Принс и Дэн Дэвидсон. Все эти люди до сих пор занимают свои посты в международных образовательных организациях", — заметил Харитонов.

Он предположил, что налоговые органы Литвы и США обратят более пристальное внимание на указанных лиц в связи с резонансом, который развернулся вокруг статьи.

К слову, материал в несколько измененном виде перепечатала газета "СБ. Беларусь сегодня", в связи с чем Харитонов написал обращение в БАЖ, упрекнув издание в нарушении авторских прав.

"Недавно я довольно конструктивно пообщался по телефону с первым заместителем главреда "СБ", Михаилом Петровичем Лебедиком, который пообещал оказать мне содействие в организации интервью с Павлом Изотовичем Якубовичем для портала rfrm.io, где уже публиковались эксклюзивные интервью с Юрием Зиссером, Владимиром Цеслером, Алексеем Пикуликом. Мне была предложена выплата гонорара, однако я думаю, что будет лучше, если эти деньги пойдут на благотворительность, а мы вместе с коллегами по проекту #RFRM сделаем еще один качественный материал для наших читателей. В Беларуси много лет очень остро стоит проблема с оригинальным контентом, и наш портал создан именно для того, чтобы эту проблему решать и реформировать белорусское мышление: изгонять апатию, заряжать на решение проблем, превращать минусы в плюсы. В нашей стране это очень важно", — считает Харитонов.



Сколько "стоит" преподаватель ЕГУ

Университет постоянно сопровождают скандалы, большую часть из которых внутри ЕГУ называют "необоснованными обвинениями со стороны белорусских властей". Между тем, последние скандалы имеют отношение скорее к внутренним делам университета, а не гонениям со стороны официального Минска. Недавно в сети появился сайт, на котором анонимно публикуются данные о денежных переводах на имя бывшего ректора Поллика, которые наглядно демонстрируют суммы, в которые университету обходилась его работа. Очевидно, что публикация подобных материалов могла быть спровоцирована лишь внутри университета.

С октября 2014 года Гарри Дэвид Поллик стал временным исполняющим обязанности ректора ЕГУ, с 2015 года официально занял эту должность. Его пригласили с тем, чтобы вывести университет из кризиса. Sputnik проанализировал финансовые отчеты ЕГУ, выложенные в открытый доступ, чтобы определить успехи Поллика на этом поприще.

В 2014-2015 учебных годах издержки вуза возросли на 14% в сравнении с аналогичным периодом предыдущего года. При этом количество студентов снизилось на 282 человека. Аудиторская служба в открытом отчете за 2014-2015 годы резюмирует, что расходы выросли из-за повышения зарплатных выплат преподавателям университета. Уточняется, что рост расходов был спровоцирован также выплатой незапланированных выходных пособий в размере 150 тысяч долларов — это было связано с тем, что из-за решения доноров сократить поддержку университета, администрация вынуждена была уменьшить количество сотрудников. Однако уменьшения оказались незначительны — по данным отчета, в 2014-2015 учебном году персонал сократили лишь на пять человек, что повлекло затраты в виде 150 тысяч долларов.

В итоге бюджет ЕГУ к концу сентября 2015 года складывался на 9% из грантов, на 19% — из взносов белорусских студентов, на 1% из взносов небелорусских студентов, на 66% — из средств трастового фонда, на 4% — из некоторых других источников финансирования.

Оплата преподавателям и обслуживающему персоналу университета забрала из бюджета почти 3,7 миллиона евро. В предыдущий учебный год на зарплаты ушло почти 2,6 миллиона евро. При этом тогда в университете работало по разным контрактам 258 человек — средняя заработная плата составила примерно 10 тысяч евро. А при Поллике в ЕГУ работало 253 человека, но расходы на зарплаты увеличились почти на миллион евро — то есть средняя зарплата составила примерно 14,6 тысячи евро. К сожалению, на сайте не указано, какую часть этих затрат составила зарплата самого Поллика.

Доходы ректора, как и его дом, не могут вызвать негодования сами по себе, другое дело, если речь идет о свободном университете, репрессированном официальными властями Беларуси. Согласно уставу, управление университетом происходит по принципу демократии, эффективности и компетентности — чего и ожидают от руководства университета студенты и профессора.



Сколько "стоит" преподаватель вне ЕГУ

Sputnik сравнил расходы ЕГУ с расходами знаменитого американского университета Вандербильда. В минувшем учебном году в университет зачислили больше двенадцати тысяч студентов. Затраты на содержание преподавательского состава в американском вузе на несколько порядков выше — оплата преподавателей обходится больше чем в миллиард долларов. При этом в университете заняты больше двадцати тысяч преподавателей (в ЕГУ — меньше трехсот человек), работающих на ставку, то есть средняя заработная плата примерно составляет 50 тысяч долларов в год. При этом стоимость обучения выше примерно в сорок раз и составляет 40 тысяч долларов.

Сравним затраты на преподавательский состав в ЕГУ и американском университете. Общий бюджет первого в 2014-2015 учебном году едва превысил шесть миллионов долларов, при этом на зарплаты пришлась больше половины бюджета (примерно 58%) — 3,7 миллиона евро. Помощь студентам составила около 10%.

В университете Вандербильда зарплатные выплаты составили около 50% общего бюджета учебного заведения. В Гарвардском университете в минувшем учебном году зарплаты вместе с бонусами составили 48% от общего бюджета. После недолгих подсчетов выясняем, что на зарплаты ЕГУ тратит больше, чем ведущие вузы мира. К сожалению, какой процент от этой цифры отражается в чеках преподавателей, а какой — в зарплатах административных работников, как, например, ректора, наверняка сказать невозможно.