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Визы на границе Беларуси и России к ЧМ-2018 вводиться не будут
15.06.2017 08:57 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 15 июн — Sputnik. Визовый режим на границе Беларуси и России на время чемпионата мира по футболу 2018 года вводиться не будет, заверил журналистов в среду в Минске государственный секретарь союзного государства Григорий Рапота.
Ранее в ряде СМИ появилась информации о возможности ввести Россией визовый режим на белорусско-Российской границе на время проведения Чемпионата мира по футболу, который состоится в РФ в 2018 году.
"Исключено. Наоборот, сейчас прорабатывается возможность обеспечить еще большую свободу передвижения для граждан третьих стран", — заявил Рапота.
Как отметил госсекретарь, сейчас это вопрос находится в стадии проработки. "В каких-то ситуациях достаточно будет показать билет, купленный на соревнования, с тем, чтобы можно было пройти границу", — подчеркнул госсекретарь СГ.
Активно сейчас обсуждают между странами и миграционное пространство. В данной теме есть ряд аспектов, отметил Рапота.
"Это аспекты, связанные с координацией действий правоохранительных органов. Есть два аспекта, казалось бы, взаимоисключающих, но на самом деле взаимодополняющих", — добавил Рапота.
По его словам, вскоре союзный Совмин рассмотрит и концепцию общей приграничной безопасности.
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Сейчас в стадии проработки и вопрос того, чтобы на время мундиаля у граждан третьих стран была большая свобода передвижения.
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