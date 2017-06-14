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Белорусские олимпиадники смогут поступать в РФ без экзаменов
15.06.2017 09:34 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 15 июн — Sputnik. Победившим в республиканских олимпиадах школьникам Беларуси могут разрешить поступать в высшие учебные заведения России без экзаменов, сообщил в четверг в Минске депутат Государственной думы РФ Артем Туров в ходе заседания 52-й сессии парламентского собрания союза Беларуси и России.
© Sputnik Виталий Аньков
Белорусские граждане могут поступать в российские вузы на общих условиях с россиянами, так и наоборот. Однако льготы для абитуриентов в Союзном государстве до сих пор не согласованы.
В целях обеспечения равных прав граждан Беларуси и России в обеих странах депутат Туров предложил в ходе парламентской сессии сделать льготы для поступающих равными.
"Оба наших государства выиграют", — заверишь Туров.
Суть предложения парламентария — в том, чтобы победители республиканских олимпиад Беларуси могли без экзаменов поступать не только в белорусские ВУЗы, но и в российские. Аналогичные льготы предлагают и победителям российских олимпиад в ВУЗах Беларуси.
"Это позволило бы на практике показать, что мы строим общее образовательное пространство Союзного государства", — подчеркнул парламентарий.
Предложения Турова в ходе сессии парламентарии поддержали, однако будут рассматривать и отдельно. Кроме того, планируется, что в сфере образования законодательство будет синхронизироваться для обеспечения равных прав граждан России и Беларуси в государствах.
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По мнению российских парламентариев, обе страны только выиграют от синхронизации льгот для абитуриентов ВУЗов.
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