Белорусские олимпиадники смогут поступать в РФ без экзаменов

МИНСК, 15 июн — Sputnik. Победившим в республиканских олимпиадах школьникам Беларуси могут разрешить поступать в высшие учебные заведения России без экзаменов, сообщил в четверг в Минске депутат Государственной думы РФ Артем Туров в ходе заседания 52-й сессии парламентского собрания союза Беларуси и России.

Белорусские граждане могут поступать в российские вузы на общих условиях с россиянами, так и наоборот. Однако льготы для абитуриентов в Союзном государстве до сих пор не согласованы.

В целях обеспечения равных прав граждан Беларуси и России в обеих странах депутат Туров предложил в ходе парламентской сессии сделать льготы для поступающих равными.

"Оба наших государства выиграют", — заверишь Туров.

Суть предложения парламентария — в том, чтобы победители республиканских олимпиад Беларуси могли без экзаменов поступать не только в белорусские ВУЗы, но и в российские. Аналогичные льготы предлагают и победителям российских олимпиад в ВУЗах Беларуси.

"Это позволило бы на практике показать, что мы строим общее образовательное пространство Союзного государства", — подчеркнул парламентарий.

Предложения Турова в ходе сессии парламентарии поддержали, однако будут рассматривать и отдельно. Кроме того, планируется, что в сфере образования законодательство будет синхронизироваться для обеспечения равных прав граждан России и Беларуси в государствах.