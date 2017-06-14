На время чемпионата мира по футболу в 2018 году визы между Россией и Беларусью вводиться не будут

Госсекретарь Союзного государства Григорий Рапота исключает возможность введения виз между Россией и Беларусью на время чемпионата мира по футболу. Об этом он заявил сегодня, отвечая на вопросы журналистов, передает корреспондент БЕЛТА.

«Нет, это исключается. Наоборот, сейчас прорабатывается вопрос обеспечить еще большую свободу передвижения для граждан третьих стран. Я так полагаю, этот вопрос еще в стадии проработки, но, видимо, в каких-то ситуациях достаточно просто показать билет, купленный на соревнования, с тем, чтобы пересечь границу», — сказал Григорий Рапота.

В 2018 году Россия впервые станет страной-хозяйкой чемпионата мира по футболу. Матчи пройдут на 12 стадионах в 11 городах страны с 14 июня по 15 июля.