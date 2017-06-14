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Актер и режиссер Алексей Баталов скончался в Москве
15.06.2017 09:52 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 15 июн — Sputnik. В Москве скончался Народный артист СССР и РСФСР, актер и режиссер Алексей Баталов. Любимый актер по сообщению близких друзей ушел из жизни во сне.
В январе он получил тяжелую травму — перелом шейки бедра, ему сделали операцию, но актер так и не оправился — с тех пор находился в больнице, где и скончался ночью 15 июня.
Алексей Баталов родился 20 ноября 1928 года во Владимире в известной театральной семье. Его отчимом был писатель Виктор Ардов, в их доме бывали Бори Пастернак и Михаил Зощенко, какое-то время жила Анна Ахматова. В 1950 году он окончил МХАТ, после чего три года работал в театре Советской Армии.
© Sputnik Н. Никольский
Кадр из кинофильма "Девять дней одного года"
Многие поколения отечественных зрителей любят его за замечательные роли в фильмах "Девять дней одного года", "Летят журавли" (главный приз Каннского фестиваля), "Дама с собачкой", "Дело Румянцева", "Москва слезам не верит" (премия Оскар).
Как режиссер Алексей Баталов снял фильм по повести Юрия Олеши "Три Толстяка", "Шинель" Николая Гоголя, и "Игрок". Являлся автором сценария к таким картинам, как "Казаки" (по Льву Толстому), "Поединок" (по Александру Куприну), "Белые ночи" (по Федору Достоевскому), "Герой нашего времени" (по Михаилу Лермонтову), "Ромео и Джульетта" (по Уильяму Шекспиру).
Помимо кино, актер был увлечен озвучиванием мультфильмов. Голос Баталова можно услышать в советских мультфильмах "Ежик в тумане", "Лягушка-путешественница", "Ключи от времени".
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