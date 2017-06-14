Реконструкцию Брестской крепости не могут провести - нет сметы

МИНСК, 15 июн — Sputnik. Реконструкцию Брестской крепости за счет средств Союзного государства не могут провести из-за отсутствия сметы, заявил госсекретарь СГ Григорий Рапота в четверг в Минске.

52 сессия парламентского собрания союза Беларуси и России проходит в белорусской столице. В ходе обсуждения актуальных вопросов парламентарии упрекнули постоянный комитет Союзного государства в отсутствии решения некоторых проблем, среди которых — реконструкция Брестской крепости.

"Вопрос проработан и даже деньги зарезервированы. Но мы никак не можем понять по одной простой причине — нам не дают смету, а мы без нее не можем ничего сделать по действующему порядку", — пояснил Рапота.

Госсекретарь с сожалением отметил, что без соответствующей сметы провести реконструкцию памятника невозможно. "И не знаю, когда ее предоставят и предоставят ли", — добавил он.

"Поэтому призываю, особенно наших белорусских коллег, помочь с решением этого вопроса", — заключил Рапота.

Аналогичная проблема из-за отсутствия необходимых смет может произойти и с развитием российско-Белорусского университета в Могилеве, отметил госсекретарь.

Строительство Брестской крепости началось в 1833 году, внешние укрепления достраивались до 1915 года, а ряд дотов, входивших в укрепрайон, остался недостроенным перед началом Великой Отечественной войны. Крепость первой приняла на себя удар Вермахта 22 июня 1941 года, после тяжелых июньских боев многие ее укрепления были почти полностью разрушены. В 1965 году крепость получила звание героя.