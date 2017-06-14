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КГК: владелец такси "Алмаз" не заплатил более $740 тыс. налогов

15.06.2017 10:37 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 15 июн — Sputnik. Руководитель и владелец службы такси "Алмаз" Виктор Пузиков не заплатил более 1,4 миллиона рублей налогов, сообщили Sputnik в четверг в Комитете госконтроля Беларуси.

Накануне появилась информация о задержании Пузикова. Таксисты из службы 7788 обсуждали на специализированном форуме задержание своего руководителя и его замов, включая и супругу Пузикова, Елену.

КГК: владелец такси "Алмаз" не заплатил более 0 тыс. налогов
© Sputnik / Виктор Толочко
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"Работниками управления департамента финансовых расследований Комитета госконтроля по г. Минску и Минской области пресечена противоправная деятельность руководителя и фактического собственника столичной диспетчерской службы такси "Алмаз", — рассказали в КГК.

По информации Госконтроля, руководитель "Алмаза" за два последних года получал как от официальных таксистов, так и от "бомбил" наличные деньги, которые он не отражал в бухгалтерских отчетах службы такси. Эти действия позволили ему уклониться от уплаты налогов на сумму более 1,4 миллиона рублей (чуть больше 745 тысяч долларов по курсу на 15 июня — Sputnik).

В отношении Пузикова и трех его заместителей возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 243 Уголовного кодекса Беларуси (уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере). В настоящее время два фигуранта дела, включая владельца 7788, находятся в ИВС.

В рамках расследования уголовного дела изъяты документы и электронные носители, на которых находятся доказательства противоправной деятельности задержанных, на имущество и недвижимость подозреваемых наложен арест.

В КГК также отметили, что такая деятельность позволяла службе такси устанавливать более низкие тарифы по сравнению с конкурентами, что позволило "Алмазу" занять доминирующие позиции на рынке.

 
Теги: Минск
 
 
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Схема, реализованная подозреваемыми, позволила сделать тарифы ниже, чем у конкурентов, и занять доминирующие позиции на рынке такси.

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