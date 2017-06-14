В мае цены на квартиры в Минске практически не изменились

По данным аналитического отдела www.pro-n.by - Про недвижимость, средняя цена предложения квартир на вторичном рынке в Минске на 05 июня 2017 года составляет 1 161 долл за метр. По сравнению с предыдущим месяцем цена снизилась на 4 доллара.

Как это ни странно, но наибольшее снижение цен предложения отмечено на однокомнатные квартиры: в начале июня средняя цена 1 квадратного метра зафиксирована на отметке 1 206 долл. По сравнению с апрелем однокомнатные квартиры подешевели на 8 долл за метр. Цены на двухкомнатные и трехкомнатные квартиры снизились незначительно – на 1 и 3 долл за кв. метр соответственно.

Однокомнатные квартиры предлагаются по цене 1 206 долл за кв. метр (-8 долл, или 0,7%) – продаются за 1 118, двухкомнатные – 1 155 (-1 долл, или 0,1%) – продаются за 1 038, трехкомнатные – 1 121 (-3 долл, или 0,3%), продаются за 964.

В мае существенных изменений на рынке жилья Минска не отмечалось. С начала года (за январь-май т.г.) средняя цена предложения снизилась на 23 долл за 1 кв.метр – с 1184 долл в январе до 1161 долл в мае: снижение составило 2%. Для сравнения, в 2016 году за этот же период снижение цен было более чем на 12% - с 1332 долл за 1 кв метр в январе 2016г. до 1 170 в мае 2016г.

По-прежнему покупателей с «чистыми» деньгами на рынке недвижимости мало, поэтому преобладают «цепочные» сделки, когда граждане продают свою квартиру, а взамен покупают другое жилье. И если несколько лет назад разница между ценой 2-комнатной квартиры и 3-комнатной составляла 25-30 тысяч долларов, то сегодня размер доплаты сократился до 10-15 тыс долларов. При снизившихся процентных ставках по кредитам, выдаваемых белорусскими банками, вполне рациональным и объяснимым является желание белорусов осуществлять сделки с квартирами. И не пугает даже непростая ситуация в экономике страны и низкие зарплаты. Возможно, именно из-за устойчивого спроса на квартиры в Минске цены остаются стабильными последние месяцы.

Если учесть, что ежемесячно в Минске продаются около 1000 квартир, а весной этого года количество сделок было больше чем 1200 в месяц, то можно сказать, что сложившийся уровень цен является приемлемым как для продавцов, так и для покупателей. Ведь именно спрос на квартиры – основной индикатор цен. Если не будет спроса, то и цены будут снижаться.

Цены на 1-комнатные квартиры в Минске начинаются от 30 000 долл. Это квартиры в 5-этажных домах, в спальных районах, далеко от центра, не самого хорошего качества и небольшие по площади. Цены на 1-комнатные квартиры стандартного метража 33 кв метра, расположенные в 9-этажных домах, предлагаются в диапазоне цен 38-40 тыс долларов.

Самая дешевая 2-комнатная квартира в Минске, которая предлагается на продажу: за 35 000 долл можно приобрести квартиру площадью 35-38 метров, которая в народе называется «полуторкой». Цены на 2-комнатные квартиры стандартного метража 47-48 метров, расположенные в 9-этажных домах, находятся в диапазоне 51-53 тыс долларов.

Цены на 3-комнатные квартиры начинаются от 46 000 долл, и цена квадратного метра в них – около 900 долларов. Средние цены на стандартные трехкомнатные квартиры площадью 63-64 метра, расположенные в 9-этажных домах – 64-67 тыс долларов.

Что касается объема предложения, то объем предложения квартир продолжает сокращаться. Текущий объем предложения и темпы его сокращения пока указывают на то, что медленное снижение цен ещё продолжится.

Во всех административных районах Минска, кроме Октябрьского и Фрунзенского, наблюдается снижение цен предложения. Наибольшее снижение отмечено в Советском и Московском районах – 1,8% и 1,5% соответственно, в остальных – цены практически не изменились.

Самым дорогим районом Минска является Центральный со средней ценой предложения 1 385 долл за кв метр. Причем цена квадратного метра в этом районе на 150-200 долларов выше, чем в других районах города. Если же сравнить цены на квартиры в Центральном районе и самом дешевом – Заводском (цена квадрата – 1 027 долл), то квартиры в Центральном районе дороже на 25%. Лидером по количеству выставляемых на продажу квартир является Фрунзенский район – 23% от всего предложения.

Из общего числа квартир в Минске, выставленных на продажу, по данным www.pro-n.by – Про Недвижимость, доля 1-комнатных квартир составляет 25%, 2-комнатных - 33%, 3-комнатных - 29% и 4-комнатных – 9%. Остальные 4% - это комнаты (доли в квартирах) и многокомнатные квартиры.

Цены на все типы квартир практически не изменились. Средняя цена предложения однокомнатных квартир в Минске снизилась на 0,7%, двухкомнатных – снизилась на 0,1%, и на 0,3% - у трехкомнатных квартир.

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