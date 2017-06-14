Цены на новостройки в Минске - ниже 1 000 долл за «квадрат»

В мае цены на квартиры в новостройках Минска продолжили снижаться, - по информации www.pro-n.by Если в апреле средняя цена 1 квадратного метра в новостройках была 1 000 долл, то в начале июня – 991 долл за метр. Однокомнатные квартиры в новостройках предлагаются по цене 1 015 долл ( 2 долл относительно мая), 2-комнатные – 986 (-13 долл), 3-комнатные – 971 (-17 долл). Со стороны коммерческих застройщиков новые объекты долевого строительства в мае не анонсировались.

Впервые за долгое время государственный застройщик МАПИД анонсировал начало строительства жилых домов в микрорайоне Лошица-9. Заключаются договора на долевое строительство 1-комнатных квартир площадью от 49 квадратных метров по цене от 850 долл за метр, 3-комнатных площадью от 89 метров – от 750 долл за метр и 4-комнатных площадью 121,4 метров – по цене от 750 долл за метр.

Число новостроек в Минске стремительно падает, сокращается количество застройщиков. В недалеком будущем Минск может столкнуться с дефицитом новостроек, что в конечном итоге повлияет на цены на квартиры, представленные на вторичном рынке жилья.

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