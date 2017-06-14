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В январе-мае 2017г. спрос на квартиры в Минске снизился на 3% по сравнению с прошлым годом

15.06.2017 11:18 — Новости Общества | 21.by  
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Несмотря на непростую экономическую ситуацию, активность на рынке жилья Минска остается достаточно высокой, - сообщает www.pro-n.by. Так, если в январе-мае прошлого года куплено 5 951 квартир в Минске, то в этом же периоде 2017 года – 5 749, что всего на 3% ниже показателей прошлого года. По-прежнему самыми востребованными остаются 1-комнатные квартиры, и спрос преобладает в сегменте дешевого жилья. Большинство покупателей продает свою квартиру, чтобы решить жилищный вопрос и поменять ее на другую, поэтому совершаются «цепочные» сделки. Фактически это обмен одной квартиры на другую.

На 6 июня т.г. в реестре сделок Национального кадастрового агентства приводятся данные о 1 264 сделках с квартирами в Минске в мае, 1 147 сделках в апреле, 1 350 – в марте, 1 129 – в феврале, 759 – в январе. За период январь-май 2017 года в Минске куплено 5 749 квартир, что на 3,3% меньше, чем в прошлом году. 

Количество сделок с квартирами в Минске

г. Минск

январь

февраль

март

апрель

май

янв-май

2016 год

622

1039

1275

1514

1501

5951

2017 год

759

1129

1350

1247

1264

5749

%

22%

8,6%

5,9%

-17,6%

-15,8%

-3,3%

В Минской области в мае заключено 479 договоров, что на 3% больше, чем в апреле. За январь-май в Минской области было зарегистрировано 2 506 договоров купли-продажи квартир, что на 6,6% меньше, чем в прошлом году.

Спрос на жилую недвижимость в Минской области остается стабильным последние 4 года. Столичные риэлтеры также наблюдают спрос на минские квартиры со стороны региональных покупателей, но не более чем 15% от общего числа купивших квартиру в Минске.

Количество сделок с квартирами в Минской области

Минская область

январь

февраль

март

апрель

май

янв-май

2016 год

364

563

585

564

609

2685

2017 год

419

607

535

466

479

2506

%

15%

8%

-8%

-17%

-21%

-6,6%

В Беларуси за январь-май заключено 17 712 договоров купли-продажи квартир. Это на 3% меньше, чем в этом же периоде 2016 года. 

Количество сделок с квартирами в Беларуси

Беларусь

январь

февраль

март

апрель

май

янв-май

2016 год

2402

3508

3986

4107

4195

18198

2017 год

2972

3805

3930

3507

3498

17712

%

24%

8%

-1%

-15%

-16%

-3%

В областных центрах Беларуси в мае т.г. спрос на квартиры оказался несколько выше, чем в апреле. Лишь в Гродненской и Могилевской областях падение спроса составило 13 и 11% соответственно

Приведенная ниже таблица показывает динамику спроса на квартиры в областных центрах Беларуси по сравнению с прошлым годом.

Регион

январь - май 2016г.

январь - май 2017г.

%
Брестская область

1963

1750

-10,8
Витебская область

2289

1954

-14,6
Гомельская область

1929

2018

4,6
Гродненская область

1950

1993

2,2
Минская область

2685

2506

-6,6
Могилевская область

1496

1742

16,4
Минск

5951

5749

-3,3

ПРО

По данным Национального кадастрового агентства на 5 июня 2017 года, за январь-май спрос на квартиры в Минске снизился более чем на 3% по сравнению с прошлым годом, в Минской области - снизился на 6,6%, а по Беларуси – снизился на 3%. 

 
 
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Несмотря на непростую экономическую ситуацию, активность на рынке жилья Минска остается достаточно высокой.

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