В январе-мае 2017г. спрос на квартиры в Минске снизился на 3% по сравнению с прошлым годом

Несмотря на непростую экономическую ситуацию, активность на рынке жилья Минска остается достаточно высокой, - сообщает www.pro-n.by . Так, если в январе-мае прошлого года куплено 5 951 квартир в Минске, то в этом же периоде 2017 года – 5 749, что всего на 3% ниже показателей прошлого года. По-прежнему самыми востребованными остаются 1-комнатные квартиры, и спрос преобладает в сегменте дешевого жилья. Большинство покупателей продает свою квартиру, чтобы решить жилищный вопрос и поменять ее на другую, поэтому совершаются «цепочные» сделки. Фактически это обмен одной квартиры на другую.

На 6 июня т.г. в реестре сделок Национального кадастрового агентства приводятся данные о 1 264 сделках с квартирами в Минске в мае, 1 147 сделках в апреле, 1 350 – в марте, 1 129 – в феврале, 759 – в январе. За период январь-май 2017 года в Минске куплено 5 749 квартир, что на 3,3% меньше, чем в прошлом году.

Количество сделок с квартирами в Минске

г. Минск январь февраль март апрель май янв-май 2016 год 622 1039 1275 1514 1501 5951 2017 год 759 1129 1350 1247 1264 5749 % 22% 8,6% 5,9% -17,6% -15,8% -3,3%

В Минской области в мае заключено 479 договоров, что на 3% больше, чем в апреле. За январь-май в Минской области было зарегистрировано 2 506 договоров купли-продажи квартир, что на 6,6% меньше, чем в прошлом году.

Спрос на жилую недвижимость в Минской области остается стабильным последние 4 года. Столичные риэлтеры также наблюдают спрос на минские квартиры со стороны региональных покупателей, но не более чем 15% от общего числа купивших квартиру в Минске.

Количество сделок с квартирами в Минской области

Минская область январь февраль март апрель май янв-май 2016 год 364 563 585 564 609 2685 2017 год 419 607 535 466 479 2506 % 15% 8% -8% -17% -21% -6,6%

В Беларуси за январь-май заключено 17 712 договоров купли-продажи квартир. Это на 3% меньше, чем в этом же периоде 2016 года.

Количество сделок с квартирами в Беларуси

Беларусь январь февраль март апрель май янв-май 2016 год 2402 3508 3986 4107 4195 18198 2017 год 2972 3805 3930 3507 3498 17712 % 24% 8% -1% -15% -16% -3%

В областных центрах Беларуси в мае т.г. спрос на квартиры оказался несколько выше, чем в апреле. Лишь в Гродненской и Могилевской областях падение спроса составило 13 и 11% соответственно

Приведенная ниже таблица показывает динамику спроса на квартиры в областных центрах Беларуси по сравнению с прошлым годом.

Регион январь - май 2016г. январь - май 2017г. % Брестская область 1963 1750 -10,8 Витебская область 2289 1954 -14,6 Гомельская область 1929 2018 4,6 Гродненская область 1950 1993 2,2 Минская область 2685 2506 -6,6 Могилевская область 1496 1742 16,4 Минск 5951 5749 -3,3

ПРО

По данным Национального кадастрового агентства на 5 июня 2017 года, за январь-май спрос на квартиры в Минске снизился более чем на 3% по сравнению с прошлым годом, в Минской области - снизился на 6,6%, а по Беларуси – снизился на 3%.

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