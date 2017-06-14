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В январе-мае 2017г. спрос на квартиры в Минске снизился на 3% по сравнению с прошлым годом
15.06.2017 11:18 — Новости Общества | 21.by
Несмотря на непростую экономическую ситуацию, активность на рынке жилья Минска остается достаточно высокой, - сообщает
На 6 июня т.г. в реестре сделок Национального кадастрового агентства приводятся данные о 1 264 сделках с квартирами в Минске в мае, 1 147 сделках в апреле, 1 350 – в марте, 1 129 – в феврале, 759 – в январе. За период январь-май 2017 года в Минске куплено 5 749 квартир, что на 3,3% меньше, чем в прошлом году.
Количество сделок с квартирами в Минске
В Минской области в мае заключено 479 договоров, что на 3% больше, чем в апреле. За январь-май в Минской области было зарегистрировано 2 506 договоров купли-продажи квартир, что на 6,6% меньше, чем в прошлом году.
Спрос на жилую недвижимость в Минской области остается стабильным последние 4 года. Столичные риэлтеры также наблюдают спрос на минские квартиры со стороны региональных покупателей, но не более чем 15% от общего числа купивших квартиру в Минске.
Количество сделок с квартирами в Минской области
В Беларуси за январь-май заключено 17 712 договоров купли-продажи квартир. Это на 3% меньше, чем в этом же периоде 2016 года.
Количество сделок с квартирами в Беларуси
В областных центрах Беларуси в мае т.г. спрос на квартиры оказался несколько выше, чем в апреле. Лишь в Гродненской и Могилевской областях падение спроса составило 13 и 11% соответственно
Приведенная ниже таблица показывает динамику спроса на квартиры в областных центрах Беларуси по сравнению с прошлым годом.
ПРО
По данным Национального кадастрового агентства на 5 июня 2017 года, за январь-май спрос на квартиры в Минске снизился более чем на 3% по сравнению с прошлым годом, в Минской области - снизился на 6,6%, а по Беларуси – снизился на 3%.
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Несмотря на непростую экономическую ситуацию, активность на рынке жилья Минска остается достаточно высокой.
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