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Володин предложил обсудить равные права граждан Союзного государства
15.06.2017 10:51 — Новости Общества | Mir24.TV Belarus
Председатель Госдумы Вячеслав Володин выступил с инициативой проводить в рамках Парламентского собрания (ПС) Союза Беларуси и России парламентские слушания по актуальным для обеих стран вопросам и посвятить первые такие слушания обеспечению равных прав граждан Союзного государства. Об этом он заявил в четверг в Минске на 52-сессии ПС, сообщает
«В рамках декабрьской нашей сессии (ПС) - взять и провести слушания по вопросу обеспечения равных прав граждан Союзного государства», - предложил Володин.
«Первый день потратим время на обсуждение этого вопроса», - уточнил спикер.
Он сказал, что было бы правильно пригласить «руководителей структур, которые будут анализировать этот вопрос», ученых, представителей исполнительной власти.
Такой формат позволит обсудить вопрос в комплексе, а не рассматривать его, как это происходит сейчас, «сегментарно», полагает Володин.
Кроме того, формат парламентских слушаний в рамках ПС позволит четче определить, какие задачи при решении проблемы являются первоочередными, отметил спикер.
Ранее в ходе 52-й сессии Володин
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