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Володин предложил обсудить равные права граждан Союзного государства

15.06.2017 10:51 — Новости Общества | Mir24.TV Belarus  
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Председатель Госдумы Вячеслав Володин выступил с инициативой проводить в рамках Парламентского собрания (ПС) Союза Беларуси и России парламентские слушания по актуальным для обеих стран вопросам и посвятить первые такие слушания обеспечению равных прав граждан Союзного государства. Об этом он заявил в четверг в Минске на 52-сессии ПС, сообщает «Интерфакс».

«В рамках декабрьской нашей сессии (ПС) - взять и провести слушания по вопросу обеспечения равных прав граждан Союзного государства», - предложил Володин.

«Первый день потратим время на обсуждение этого вопроса», - уточнил спикер.

Он сказал, что было бы правильно пригласить «руководителей структур, которые будут анализировать этот вопрос», ученых, представителей исполнительной власти.

Такой формат позволит обсудить вопрос в комплексе, а не рассматривать его, как это происходит сейчас, «сегментарно», полагает Володин.

Кроме того, формат парламентских слушаний в рамках ПС позволит четче определить, какие задачи при решении проблемы являются первоочередными, отметил спикер.

Ранее в ходе 52-й сессии Володин поддержал идею учредить премию Союзного государства за достижения в области науки и техники.

Собрание народов
 
Теги: Минск
 
 
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Спикер Госдумы предложил посвятить декабрьские слушания обеспечению равных прав граждан Союзного государства.

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