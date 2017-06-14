Володин предложил обсудить равные права граждан Союзного государства

Председатель Госдумы Вячеслав Володин выступил с инициативой проводить в рамках Парламентского собрания (ПС) Союза Беларуси и России парламентские слушания по актуальным для обеих стран вопросам и посвятить первые такие слушания обеспечению равных прав граждан Союзного государства. Об этом он заявил в четверг в Минске на 52-сессии ПС, сообщает «Интерфакс» .

«В рамках декабрьской нашей сессии (ПС) - взять и провести слушания по вопросу обеспечения равных прав граждан Союзного государства», - предложил Володин.

«Первый день потратим время на обсуждение этого вопроса», - уточнил спикер.

Он сказал, что было бы правильно пригласить «руководителей структур, которые будут анализировать этот вопрос», ученых, представителей исполнительной власти.

Такой формат позволит обсудить вопрос в комплексе, а не рассматривать его, как это происходит сейчас, «сегментарно», полагает Володин.

Кроме того, формат парламентских слушаний в рамках ПС позволит четче определить, какие задачи при решении проблемы являются первоочередными, отметил спикер.