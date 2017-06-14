Володин поддержал идею учредить премию Союзного государства в области науки

Спикер Госдумы, председатель Парламентского собрания Союза Белоруссии и России Вячеслав Володин поддержал идею учредить премию Союзного государства за достижения в области науки и техники, сообщает ТАСС .

«Коллеги, прозвучало предложение от Григория Алексеевича (Рапоты) об учреждении премии Союзного государства за выдающиеся достижения в области разработки перспективных направлений науки и технологий», - отреагировал Володин.

«(Если) не будет возражений, поддержим. Сама идея, думаю, заслуживает внимания", - подтвердил он.

Ранее сегодня с соответствующей инициативой выступил госсекретарь Союзного государства Григорий Рапота на проходящей в Минске 52-й сессии Парламентского собрания.

«Я бы хотел еще обратиться к парламентариям с просьбой поддержать идею учреждения премии Союзного государства в области науки и техники», - сказал Рапота.