ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Володин поддержал идею учредить премию Союзного государства в области науки

15.06.2017 10:19 — Новости Общества | Mir24.TV Belarus  
Размер текста:
A
A
A

Спикер Госдумы, председатель Парламентского собрания Союза Белоруссии и России Вячеслав Володин поддержал идею учредить премию Союзного государства за достижения в области науки и техники, сообщает ТАСС.

«Коллеги, прозвучало предложение от Григория Алексеевича (Рапоты) об учреждении премии Союзного государства за выдающиеся достижения в области разработки перспективных направлений науки и технологий», - отреагировал Володин.

«(Если) не будет возражений, поддержим. Сама идея, думаю, заслуживает внимания", - подтвердил он.

Ранее сегодня с соответствующей инициативой выступил госсекретарь Союзного государства Григорий Рапота на проходящей в Минске 52-й сессии Парламентского собрания.

«Я бы хотел еще обратиться к парламентариям с просьбой поддержать идею учреждения премии Союзного государства в области науки и техники», - сказал Рапота.

Он заметил, что есть премия Союзного государства в области культуры, которая вручается каждые два года.

Собрание народов
 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В четверг в Минске проходит 52-я сессия Парламентского собрания.

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
Актер и режиссер Алексей Баталов скончался в Москве
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

14.06.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика