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Володин поддержал идею учредить премию Союзного государства в области науки
15.06.2017 10:19 — Новости Общества | Mir24.TV Belarus
Спикер Госдумы, председатель Парламентского собрания Союза Белоруссии и России Вячеслав Володин поддержал идею учредить премию Союзного государства за достижения в области науки и техники, сообщает
«Коллеги, прозвучало предложение от Григория Алексеевича (Рапоты) об учреждении премии Союзного государства за выдающиеся достижения в области разработки перспективных направлений науки и технологий», - отреагировал Володин.
«(Если) не будет возражений, поддержим. Сама идея, думаю, заслуживает внимания", - подтвердил он.
Ранее сегодня с соответствующей инициативой выступил госсекретарь Союзного государства Григорий Рапота на проходящей в Минске 52-й сессии Парламентского собрания.
«Я бы хотел еще обратиться к парламентариям с просьбой поддержать идею учреждения премии Союзного государства в области науки и техники», - сказал Рапота.
Он заметил, что есть премия Союзного
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